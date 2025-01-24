必看亮點！2025台南春節6大燈會懶人包

燈會是台南農曆春節期間的代表活動之一，每年都以豐富多元的內容吸引大量遊客前來。 2025台南燈會結合傳統與創新，包括府城普濟燈會、成功燈會、海安燈會、神農街元宵花燈展，以及鹽水月津港燈節、龍崎光節-空山祭和左鎮燈會，春節期間，歡迎來台南感受絢麗的光影盛宴與濃厚的年節氛圍。

府城普濟燈會 是台南燈會的經典之一，以「光影再現．府城新象」為主題，燈區分布於國華街、普濟殿及周邊巷弄。今年高掛超過1800顆由民眾彩繪的燈籠，並邀請日本青森睡魔祭的燈藝作品作為主燈。此外，新增「日本宮城·仙台ランタンエリア燈籠區」，展出200顆日本民眾創作的燈籠，增添國際魅力。蛇年剪紙巷則以台灣原住民文化為主題，展現自然與傳統的融合之美。

另一亮點是 府城成功燈會，以紅色燈籠海著稱，燈區圍繞鄭成功祖廟等地，燈籠數量多達3000盞。今年主題為「延續成功400+一定成功」，除夕夜更舉辦成功祈福酥油燈活動，為新的一年祈求平安與順利。

神農街元宵花燈展 是文青最愛的活動之一，今年以蛇年為主題，設有猜燈謎、攝影比賽、打卡兌獎等互動活動。此外，鄰近的海安燈會以媽祖如意搭配蛇年元素為主燈，結合傳統信仰與現代創意，吸引遊客駐足欣賞。

左鎮燈會 以「星空銀河系」為主題，規劃四大展區，展出多件融合竹材與當地文化的藝術作品，呈現左鎮的自然風貌與人文情懷。老中青三代的共同創作，傳遞對土地的深厚情感，讓人感受古鎮特有的光影魅力。

月津港燈節 是另一大焦點，以「光的年輪」為主題，設有藝術燈區、月津超新星、巷弄燈區等展區。燈光在水面倒映，展現出水與光交織的獨特美感。白天則可搭配鹽水武廟、六甲落羽松等景點，規劃豐富的行程。

最後， 龍崎光節-空山祭 以《焰土新生》為主題，透過螢光繪畫與投影動畫，打造日夜兼具的沉浸式體驗。今年邀請11組藝術家與地方團體合作，呈現13組結合自然與創意的作品，探索生命力的復甦與再生。