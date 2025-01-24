宜蘭縣府所轄景點除夕休園 初一起開園

春節9天連假，宜蘭縣政府所轄的景點於除夕（28日）休園，大年初一起正常開放。農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，太平山國家森林遊樂區將於27日中午起休園，大年初一上午8時起恢復正常開園。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，今年連假長達9天，預估到宜蘭觀光的人潮會比去年更多，其中清水地熱遊憩區因適逢寒流可能報到，外加園區內的男、女湯屋打通後，改為混湯區的親子共享設計，民眾可自由穿梭2個泡湯區，預計將會湧現更多人潮。

工旅處指出，清水地熱遊憩區內只有250個小客車停車位，經常開園不到1小時就被停滿，必須採機動總量管制，一出一進放行，屆時請駕駛依序排隊等待入園。

縣府表示，春節連假期間每天上午9時到下午4時，清水地熱遊憩區提供接駁服務，遊客可將車輛停在附近長埤湖停車場，搭接駁公車入園，每20至30分鐘1班車。

此外，冬山河水上巴士目前的航運經營主要以親水公園與傳藝中心宜蘭園區之間的對開為主。春節初一至初五期間，推出優惠方案，兩地之間的來回票原價150元，春節期間優惠只要110元。

縣府指出，遊客除了可以享受優惠票價外，遊客的車輛可停放於冬山河親水公園，有助於疏解冬山河周邊的停車問題，也能提升冬山河親水公園春節期間的旅遊人潮。這項優惠適用於冬山河親水公園碼頭購票，不適用於傳藝中心宜蘭園區購票。