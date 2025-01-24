新北淡水媽祖廟福佑宮 錢母紀念幣、提燈春節發送
農曆年到了，淡水媽祖廟福佑宮結合淡水媽慈善基金會，每年都會發送許多的結緣品，今年特別將發財金、紀念幣還有元宵節的造型提燈籠，一次公布，並且分別在1月底及2月初於福佑宮發放，而今年蛇年紀念幣及造型提燈也是非常特別，而且數量有限，民眾可千萬別錯過。
淡水福佑宮主委謝安棋說，依照往例，在農曆年除夕夜晚上11點半，在廟裡發送1千份的發財金以及非常可愛的蛇年造型紀念幣有5百份，另外在大年初四會再發送一波的發財金888份以及紀念金銀幣。
另外、主委謝安棋也表示，這次會在初十二也就是國曆2月9日當天上午發送福佑宮蛇年造型提燈，來讓大家過元宵節，而今年提燈造型以可愛的魔術蛇為主題，有手把式造型以及LED燈，讓大家可以應景過好年，蛇年如意。
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