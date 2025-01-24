祈福走春浪漫氛圍 新北淡水天元宮夜櫻點燈

新春到來，櫻花的季節也來臨，新北市政府綠美化環境景觀處，辦理「2025花見櫻花季」夜間賞櫻活動即日起至2月2日止，將辦理每日夜櫻點燈、攝影道具免費租借、周末DIY工作坊及「櫻的散策」走讀活動等，昨(23)日傍晚由新北市副市長劉和然到場進行點燈儀式，並由青年舞者「張寶心」帶來精彩的水袖表演，透過知名光雕團隊「天衍」打造唯一一場的光影秀揭開櫻花季的序幕，為新的一年帶來璀璨的祝福。

副市長劉和然表示，天元宮除了是地方上重要的信仰中心，也是春節期間熱門的賞櫻景點，今年的夜櫻點燈時間為每日下午5:00至晚間8:00，今年的櫻花季活動場佈及光影設計榮幸邀請到《茶金》美術指導、多次入圍金鐘與金馬獎的賴勇坤總監操刀，打造主題區「櫻之光屋」，以濃厚的日式懷舊氛圍與充滿時代感的復古場景，成為新年不可錯過的打卡熱點。

今年也延續去年廣受好評的淡水走讀活動，由淡水在地小農阿三哥與旅學堂共同策劃新的遊程，透過旅學堂推出其他更為豐富的走讀活動場次來深刻體驗櫻花之美。此外淡水無極天元宮總幹事 李碧霞表示，目前天元宮聖山的三色櫻開花達三成左右，預計在農曆春節會盛開，也歡迎民眾前往賞花。