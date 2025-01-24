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人權館新春開放參觀 入園看展抽紅包過新年

中央社／ 台北24日電

迎接農曆春節，國家人權博物館將舉辦抽紅包過新年，除了可以一次觀看5檔精彩展覽之外，集滿4個特展印章可以抽限量紅包，園區使用文化幣打卡也會送限量好禮。

根據人權館今天發布的新聞資料，景美園區目前有5檔展覽，包含1檔主題展及4檔特展活動，其中「白色恐怖歷史現場－白色恐怖景美紀念園區主題展」以最新史料及研究成果完整呈現台灣威權體制脈絡，邀請觀眾走入歷史現場，重拾白色恐怖記憶。

主題展現場搭配「獄外之囚」及「遲來的遺書」展中展，凸顯政治受難者不畏威權的意志。

特展則有「真誠守護：紐西蘭原住民族歷史正義的銀幕敘事」特展，「突破封鎖線 戰後黑名單」特展，「〝請說國語？！〞戰後語言政策與人權議題」特展以及「高牆微光—穿透1989開新縫」特展。

農曆年後，人權館也將以「人權Discovery」為主題參加「2025台北國際書展」，邀請民眾透過閱讀認識人權的多元面向。現場除了展售最新出版品、精選人權主題選書，將邀請詩人向陽與陳允元分享將在下半年出版的「台灣白色恐怖詩選」。

白色恐怖景美紀念園區將於小年夜（1月27日）開園，除夕至初二（1月28日至30日）休園，初三至初五（1月31日至2月2日）開園，初六（2月3日）休園。

春節 蛇年 農曆過年

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