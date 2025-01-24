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宜蘭春節連假來了 蘇花路廊估明天上午6時湧現首波車潮

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
春節連假來臨，蘇花路廊明天上午6時許迎來首波南下車潮，全日交通量約1萬3000輛次。聯合報系資料照
春節連假來臨，蘇花路廊明天上午6時許迎來首波南下車潮，全日交通量約1萬3000輛次。聯合報系資料照

春節連假來臨，明（25）日是連假首日，各地將湧現車潮，由於到除夕還有3天，赴東部遊玩或返鄉的南下車潮將被分散；蘇花路廊明天南下車輛約為1萬3000輛次，上午6時開始湧現首波車潮，不過初一才會出現最大車流，假期後段北返車潮更會高達單日2萬2000輛次。

公路局指出，明天上午6時許，蘇花路廊出現春節連假首波南下車潮，全日交通量1萬3000輛次；初一是南下高峰，全日交通量1萬8000輛次，從上午5時到下午5時車多，尖峰時段每小時車流量1100輛次以上，從蘇澳到崇德行車時間約2個半小時。

公路局表示，初二到初三是假期中段，各大風景區人潮最多；初四到初五假期後段則是北返車潮，初五是北上車流高峰，全天交通量2萬2000輛次，蘇花路廊將從上午7時壅塞到晚上11時；建議用路人春節期間盡量使用台9線蘇花改，避免行駛台9丁線舊蘇花公路。

公路局在以下時段開放大客車行駛蘇花改路肩，並禁止21公噸以上大貨車通行蘇花路廊：1月25日南向，上午6時到8時；26日到28日南向，上午5時到下午1時；29日到31日雙向，上午4時到下午5時；2月1日、2日北向，上午11時到下午8時。

高速公路局表示，今年春節連假從除夕前3天就開始放假，預估南下的返鄉、旅遊車流較分散，交通量約與平時例假日相當；國道5號南下南港到頭城路段明天上午7時開始出現車潮，下午3時緩解，南下最大車潮將出現於除夕到初二之間，初一到初二都可能從上午5時塞到下午4時。

高公局預估，國5北返車潮從初二湧現，尤其初三、初四可能從上午7、8時許壅塞到深夜甚至隔日凌晨，初五下午7時之後北返車潮才逐漸緩解。高公局從初二到初五每天下午1時到6時，國5蘇澳到頭城各交流道北向入口將實施高乘載管制。

蘇花路廊車流最高峰為初五北上車潮，預估全日交通量為2萬2000輛次。圖／警方提供
蘇花路廊車流最高峰為初五北上車潮，預估全日交通量為2萬2000輛次。圖／警方提供

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