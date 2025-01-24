2025過年必備儀式感TOP 10

新年氛圍拉好拉滿

農曆春節是華人社會中最重要的節慶之一，許多在外打拚的遊子們也會紛紛返鄉過年，與親友團聚享受溫馨歡樂的時光。自古以來，從除夕到元宵節，往往都有著一系列的習俗活動，以此來慶賀新年。不過，隨著時代的變遷，有不少網友感嘆年味漸淡，已不如兒時記憶那般的熱鬧喧騰。雖然大家對過年的期待不復以往，但我們依然可以將儀式感做好做滿來提升年節氛圍，不管是放鞭炮、走春拜年，還是穿新衣、吃團圓飯，這些清單通通都要做一輪才行。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，曾於2024年初調查過春節必做活動清單，今年再度盤點網路聲量最高的十大過年儀式感行為，快一起來看看一年前後的排名有什麼樣的變化吧！

No.10 拜拜求福又求財

家中神明、祖先的祭拜，或是各大廟宇的燒香祈福，「拜拜」可說是每個家庭不可或缺的傳統儀式。每年春節期間，總能見到人們爭相前往廟宇燒香，藉此祈求來年平安順遂、運勢亨通。尤其大年初五這天是五路財神生日，不少人會擇吉時祭拜，期許新的一年能財源滾滾賺大錢。這不僅僅是簡單的宗教活動，更是一種承襲已久的文化與精神的傳遞，展現了大家對幸福、安康與富貴的追求。網友討論「我家過年期間都會特地去鹿港拜拜，順便逛逛老街」、「過年就是個拜不停的節日，從祖先拜到財神」、「每年必去松山霞海城隍廟求錢母。」

No.9 除舊布新大掃除

大掃除是每個家庭在除夕前必做的活動，象徵著清除舊歲的不順與晦氣，迎接新年的祥和與順利。此外，大掃除也是一個凝聚家人向心力的時刻，家中的成員們互相分工合作，共同努力清理家中每個角落。在掃除完畢後，通常會汰舊換新，換上新的窗簾、桌布或是擺設，進一步增強家中的新年氣氛。這不僅能連結家庭成員之間的感情，也讓大家更能深刻感受到迎向新生活的喜悅。「過新年除舊佈新是一定要的吧」、「大掃除完整個過節的氣氛就來了」、「我們家都會提前一週打掃，每年都要掃上一整天。」

No.8 放鞭炮迎新年

示意圖／ChatGPT

放鞭炮幾乎成為每年春節的標配，尤其從除夕夜到大年初三，四處都能聽到此起彼落的鞭炮聲。放鞭炮這個傳統習俗源自於中國古代，人們相信鞭炮的響聲能夠驅邪避凶，趕走厄運衰事，並帶來一年的好運。隨著新年腳步逐漸逼近，許多人會挑選各式各樣的鞭炮來助興，像是沖天炮、水鴛鴦、仙女棒，或是高空型煙火，這些鞭炮與煙火成了夜空中最鮮明的印記，它所帶來的那份狂歡與熱烈，也是加深年節氛圍的重要關鍵之一。「過年最期待就是初二回鄉下跟表弟妹一起放鞭炮」、「聽到外頭的鞭炮聲才能感受到新年的氛圍」、「其實蠻討厭鞭炮欸，每次都被巨響嚇得不輕。」

No.7 圍爐吃爆年菜

示意圖／ChatGPT

沒有一頓豐盛的團圓飯怎麼能算過年？圍爐吃飯可說是每個人最期待的新年重頭戲。無論是豐盛高級的佛跳牆、烏魚子，還是傳統的蘿蔔糕、年糕等，每道年菜不僅能滿足口腹之欲，也寓意著來年滿滿的好運和順遂，因此年菜往往是大家過年最關注的焦點。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，今年盤點 網友最愛的十大年菜 ，從這些高討論度的佳餚中，不難看出台灣人對年菜的重視程度。「年夜飯就是要吃得澎湃才行」、「拍年菜上傳IG是一定要做的吧」、「每年都跟朋友互曬家裡的年菜照」；不過，也有不少網友表示，現代人平日就有許多吃好料的機會了，所以對於年菜這部分比較無感，「這些年菜其實我很常吃欸，沒有特別覺得期待」、「現在吃大餐的機會很多，嘴都被養刁了」、「以前的人很少有機會吃到好料才覺得年菜很珍貴吧。」

No.6 貼春聯、剪窗花布置家裡

新年將至，許多人會趁著除夕這一天親自動手貼春聯。一般來說，貼春聯的最佳時機是在上午5點至下午1點，張貼的過程不只是裝飾家居，也是一家人共同迎接新年的象徵性儀式。另外，有些人還會利用過年休假時間剪窗花，營造濃厚的年節氣氛。而這些窗花多以紅色為主，象徵著喜氣與吉祥，常見的圖案有福字、春字以及各種象徵吉祥的動植物等，將紅色窗花貼於窗戶上，不僅增添節日的喜慶氛圍，更代表了對未來的期盼。「每年都會和媽媽一起剪春花，雖然很麻煩，但貼上去後家裡就有了過年的氣氛，特別溫暖。」、「貼春聯好像有很多眉角，每次貼錯都被長輩罵」、「免費贈送的春節都好醜，還是喜歡自己買的。」

No.5 打麻將、玩撲克牌樣樣來

示意圖／ChatGPT

不管是打麻將還是玩撲克牌賭博，這些幾乎都成了大家消磨過年時光的必備活動。親朋好友圍坐在一起小賭，除了緊張刺激的遊戲氣氛，還能帶來不少歡笑與驚喜。有些家庭甚至會將玩牌賭博視為一種新年的傳統，每年過年都會相約一同開局。而每一局的結束，無論勝負，都帶來了滿滿的歡笑與回憶，為過年更增添了幾分顏色。「過年親戚不聚在一起打牌就沒年味」、「可以光明正大賭博就趁這時候啦」、「堂兄弟姊妹就是我最好的牌咖了。」

No.4 戶外走春訪親友

走春是傳統社會農曆新年的習俗，不少人會在大年初一這天出門走走，或戶外踏青、或廟宇祈福，這些都是過年中不可缺少的儀式感活動。古時候，新年的到來象徵著萬物復甦，因此人們想透過走春這個行為驅除晦氣，並期盼新的一年能好運旺旺來。而走春的習俗其實不僅限於出遊或祈福，它還包含了豐富的社交活動，例如到親朋好友家拜訪，帶個伴手禮並說些吉祥話，以此傳遞新年的祝福與喜悅。「我們家走春必去鹿港老街人擠人」、「每年過年都有拜不完的廟」、「去中和烘爐地走春啦，順便求財。」

No.3 瘋狂血拚新衣新褲

過年就是要換上新衣新褲才有年節氛圍！無論大人還是小孩，都會在春節前夕選購新衣裳，並從頭至腳好好打扮一番。不僅是迎接新年的儀式感，更希望在新的一年能有一個嶄新的開始，象徵著新的機會與希望。許多人會特別挑選討喜的紅色或金色衣物，寓意著吉祥、幸運和財運。新衣除了讓大家在春節期間擁有嶄新的造型，走親訪友時也能更顯精神奕奕。「過年就是大買衣服的最佳藉口」、「雖然平常就愛買衣服了，但年前的戰鬥力更強」、「從除夕到初六的新衣服我都準備好了。」

No.2 買刮刮樂做發財夢

刮刮樂的買氣每年都在春節期間達到巔峰，不少人都會想在過年期間試個手氣一圓發財夢。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，刮刮樂與彩券在春節期間的網路聲量直線飆升，達到驚人的824,493筆討論，其中2024年2月8日的單日聲量更是突破五萬筆，足見春節帶動了刮刮樂的熱潮，並成為網路上最受關注的焦點。不少人把這當作一種過年必備的娛樂活動，和親朋好友一起分享刮獎的過程，既帶來緊張刺激的氛圍，也不失為新年聚會的小樂趣。「絕對是刮刮樂，雖然知道是穩賠的還是想刮，就是一個感覺！」、「一定下回鄉下再一起去拜拜跟買刮刮樂」、「雖然中獎機會小，但有個發財夢也是一種快樂。」

No.1 包壓歲錢大失血

示意圖／ChatGPT

毫無懸念，過年最具儀式感的活動由壓歲錢拿下冠軍，它以936,505筆聲量高居第一，且和第二名的刮刮樂相差11萬票之多。每年過年，長輩們總會準備壓歲錢，發給小孩或是晚輩，寓意著守護與平安；而有工作能力的中壯年人士也會包紅包給長輩，其象徵「添歲」，主要是祝福長者能夠長命百歲。這個傳統習俗已經成為春節的核心部分之一，代表的不僅是一種關愛之情，也象徵著財運亨通、福氣滿滿。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，壓歲錢單日聲量最高落在2024年2月10日，也就是去年的大年初一，單日聲量衝破12萬，其討論度之高不難想見。「我的年終都是拿來包紅包的，哭」、「親戚家有十幾個小孩要包，過年壓力山大」、「我只包給父母，其他親友小孩不包。」此外，有不少網友也表示，小時候期待過年是因為有紅包可以拿，但長大後開始「還債」反而討厭過年了，「年根本給小孩子在過的，像我們這種社會人士只有包錢出去的份」、「還是小時候比較好，現在沒錢拿還要吐一堆錢出去」、「過年只有荷包破洞的感覺，我還是不要回鄉見親友小孩好了。」

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月14日至2025年01月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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