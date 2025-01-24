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春節北海岸多處易塞估爆車潮 金山警將空拍機查報路況

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
春節9天北海岸走春估爆車潮，金山警將以空拍機查報路況。圖／金山警分局提供
春節9天北海岸走春估爆車潮，金山警將以空拍機查報路況。圖／金山警分局提供

春節連假長達9天，北海岸沿線有很多熱門走春景點、廟宇，如野柳風景區、金山老街、金山財神廟、石門貝殼廟等，預估有大量車流，容易造成交通壅塞回堵。金山警分局為有效掌握壅塞，調度警力交通疏導，今年將出動空拍機自空中俯視查報路況。

金山警分局表示，今年將出動空拍機，自空中俯視來進行查報路況，除可避免員警現地巡查路況時被塞在車陣中無法快速行動，也可以大幅增加觀察路況的範圍及效率。

但警方說，萬金石地區因設有許多國家重要設施，如第一核能發電廠及第二核能發電廠，部分路段為無人機禁航區，無法使用空拍機來飛行查報，將另外規畫交通疏導相關勤務及使用路口監視器CCTV彌補，以利完整掌握最新道路交通情況。

金山警分局表示，春節連續假期因車流量大，常發生交通壅塞情形，可多收聽警察廣播電台掌握即時路況，提前改道行駛，避開壅塞車流。易塞路段包括金山財神廟、野柳地質公園、基隆交界處路段、金山老街等。

春節9天北海岸走春估爆車潮，金山警將以空拍機查報路況。圖／金山警分局提供
春節9天北海岸走春估爆車潮，金山警將以空拍機查報路況。圖／金山警分局提供

春節 蛇年 農曆過年

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