春節北海岸多處易塞估爆車潮 金山警將空拍機查報路況

春節連假長達9天，北海岸沿線有很多熱門走春景點、廟宇，如野柳風景區、金山老街、金山財神廟、石門貝殼廟等，預估有大量車流，容易造成交通壅塞回堵。金山警分局為有效掌握壅塞，調度警力交通疏導，今年將出動空拍機自空中俯視查報路況。

金山警分局表示，今年將出動空拍機，自空中俯視來進行查報路況，除可避免員警現地巡查路況時被塞在車陣中無法快速行動，也可以大幅增加觀察路況的範圍及效率。

但警方說，萬金石地區因設有許多國家重要設施，如第一核能發電廠及第二核能發電廠，部分路段為無人機禁航區，無法使用空拍機來飛行查報，將另外規畫交通疏導相關勤務及使用路口監視器CCTV彌補，以利完整掌握最新道路交通情況。