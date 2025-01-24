快訊

憲法法庭今午評議結束「未裁判」…適用憲訴法新制？結果曝

從沖繩到地中海，為什麼這些地方的居民壽命特別長？

許智傑成立全國首連署站…推「精準罷免」：鎖定9名中北部立委

羅東迎春8公尺紫金蛇主燈亮相 元宵猜燈謎換蛇年燈籠

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東鎮今年春節主燈「蛇咪龍福」，主打活潑可愛，將展出至2月底。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮今年春節主燈「蛇咪龍福」，主打活潑可愛，將展出至2月底。圖／羅東鎮公所提供

春節將至，宜蘭羅東鎮公所每年布置迎春街景，今年在羅東夜市旁的中山公園布置年節主燈，是長8公尺的紫金蛇，將展出到2月底；公所也推出春節與元宵節系列活動，和主燈合影上傳照片、猜燈謎都有機會獲得免費的蛇年造型燈籠。

公所昨天晚上為今年的主燈揭幕，鎮長吳秋齡表示，今年主燈「蛇咪龍福」跳脫傳統，主打活潑可愛的色調，由去年藝穗節的4個主花燈，圍繞8公尺長的紫金蛇，盼帶動周邊羅東夜市的熱鬧氛圍；公所也推出2款系列燈籠，「銀蛇納福」、「靈蛇獻瑞」，每款40元，民眾可在2月4日到12日到公所購買。

吳秋齡說，公所每年會和鎮內8所國中小合作，製作新春主題的彩繪作品，成為年節街景的一部分，布置在主燈後方，歡迎家長們利用年節走春，也到中山公園欣賞自家孩子的作品。北成國小的學生說，她的彩繪內容是花朵圍繞著蛇，象徵花好月圓。

公所表示，1月24日到2月12日有數場新春到元宵活動，今天起到2月9日是「鎮長點點名」，民眾與彩繪作品合照，上傳至公所觀光所臉書，就可以獲得燈籠1份，還能抽精美手推車；除夕到初五則是「金蛇來賀歲」，觀光所臉書會每天更新任務，民眾完成任務參加抽獎，獎品包含紅包、燈籠、禮券等。

2月4日起則是元宵節系列活動，公所指出，4日到9日是線上猜燈謎，民眾縣上解謎完成參加抽獎，預計將送出200份限量燈籠；2月7日是快閃發燈籠，羅東鎮民持證件到公所門口就能兌換燈籠，當天下午5時半鎮長更將在中山公園發放燈籠，不限鎮民都可領取。

羅東鎮內8所國中小學生的彩繪作品，民眾春節期間與彩繪作品合照上傳，就能領取燈籠。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮內8所國中小學生的彩繪作品，民眾春節期間與彩繪作品合照上傳，就能領取燈籠。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮公所推出2款系列燈籠，「銀蛇納福」、「靈蛇獻瑞」，每款40元，民眾可在2月4日到12日到公所購買。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮公所推出2款系列燈籠，「銀蛇納福」、「靈蛇獻瑞」，每款40元，民眾可在2月4日到12日到公所購買。圖／羅東鎮公所提供

春節 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

小而美溫馨燈節 台南仁德成功里「點亮成功」找回年味

越南春聯、廣西繡球燈籠… 彰化火車站多元的年味

2025台北燈節 蛇來運轉 鬧熱臺北 燈飾展區特色鮮明 有趣又好玩

1800個燈籠點亮台南普濟燈會 日本仙台200燈籠來助陣

相關新聞

影／高雄五甲關帝廟開出全台第1支蛇年國運籤 籤運曝光

高雄市鳳山區五甲關帝廟開出今年全台蛇年第1支國運籤，籤運屬「中平」，預示今年國運變化多端且會有風波。

春節北海岸多處易塞估爆車潮 金山警將空拍機查報路況

春節連假長達9天，北海岸沿線有很多熱門走春景點、廟宇，如野柳風景區、金山老街、金山財神廟、石門貝殼廟等，預估有大量車流，...

羅東迎春8公尺紫金蛇主燈亮相 元宵猜燈謎換蛇年燈籠

春節將至，宜蘭羅東鎮公所每年布置迎春街景，今年在羅東夜市旁的中山公園布置年節主燈，是長8公尺的紫金蛇，將展出到2月底；公...

春節台東將湧入逾60萬輛車次 縣府2停車場供民眾停車

台東縣府預估春節9天連假車流將超過60萬輛次，恐對市區交通負擔，因此，為紓解道路停車壓力，將於1月25日起至2月2日止開...

年前最後大掃除！八樣東西快丟掉…否則破財、招小人、傷害家運

過年大掃除一定是台灣每個家庭會做的事情，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享影片「蛇年這些東西ㄧ定要丟掉！以免影響運氣與家運」。

張善政辭歲期勉再接再厲！桃園6萬個福袋發放時間地點出爐

明天就是春節連假，桃園市長張善政今早8時30分率府一層主管辭歲，感謝市府全體員工過去一年努力，也預祝新年快樂並分送福袋；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。