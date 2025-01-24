羅東迎春8公尺紫金蛇主燈亮相 元宵猜燈謎換蛇年燈籠
春節將至，宜蘭羅東鎮公所每年布置迎春街景，今年在羅東夜市旁的中山公園布置年節主燈，是長8公尺的紫金蛇，將展出到2月底；公所也推出春節與元宵節系列活動，和主燈合影上傳照片、猜燈謎都有機會獲得免費的蛇年造型燈籠。
公所昨天晚上為今年的主燈揭幕，鎮長吳秋齡表示，今年主燈「蛇咪龍福」跳脫傳統，主打活潑可愛的色調，由去年藝穗節的4個主花燈，圍繞8公尺長的紫金蛇，盼帶動周邊羅東夜市的熱鬧氛圍；公所也推出2款系列燈籠，「銀蛇納福」、「靈蛇獻瑞」，每款40元，民眾可在2月4日到12日到公所購買。
吳秋齡說，公所每年會和鎮內8所國中小合作，製作新春主題的彩繪作品，成為年節街景的一部分，布置在主燈後方，歡迎家長們利用年節走春，也到中山公園欣賞自家孩子的作品。北成國小的學生說，她的彩繪內容是花朵圍繞著蛇，象徵花好月圓。
公所表示，1月24日到2月12日有數場新春到元宵活動，今天起到2月9日是「鎮長點點名」，民眾與彩繪作品合照，上傳至公所觀光所臉書，就可以獲得燈籠1份，還能抽精美手推車；除夕到初五則是「金蛇來賀歲」，觀光所臉書會每天更新任務，民眾完成任務參加抽獎，獎品包含紅包、燈籠、禮券等。
2月4日起則是元宵節系列活動，公所指出，4日到9日是線上猜燈謎，民眾縣上解謎完成參加抽獎，預計將送出200份限量燈籠；2月7日是快閃發燈籠，羅東鎮民持證件到公所門口就能兌換燈籠，當天下午5時半鎮長更將在中山公園發放燈籠，不限鎮民都可領取。
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