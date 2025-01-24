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春節台東將湧入逾60萬輛車次 縣府2停車場供民眾停車
台東縣府預估春節9天連假車流將超過60萬輛次，恐對市區交通負擔，因此，為紓解道路停車壓力，將於1月25日起至2月2日止開放縣府第一及第二停車場，提供總計汽機車共330格車位，免費民眾停放車輛。
縣府行政處表示，第一（縣府後方）及及第二（縣長公館旁）停車場，分別計汽車80格及機車250格停車位，包含身心障礙車位2格及孕婦與兒童專用車位4格，民眾可由博愛路362巷與五權路交叉口進入縣府停車場。
依據過去9天以上春節連假，台東返鄉及出遊車潮都非常大，市區停車更是一位難求，今年預估將超過60萬輛次往來台東，縣府與警方召開「春節交通疏導管制工作協調會」，協調開放公有閒置空間，規畫臨時停車區。
行政處指出，縣府2處停車場開放時間為1月25日起至2月2日連假結束的上班日，於每天早上7點至晚上10點，過了時間將關閉大門，提醒民眾留意開放時間，避免過了時段車輛無法順利開出停車場。
另1月26至28日早上6點至下午6點，於市區中央市場周邊與鄰近中山路、正氣路及光明路等各路段配合民眾採買年貨縣警局將實施道路管制，雙邊禁止小型車以上停車及進入，但機車可進入依序停放。
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