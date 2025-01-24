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高雄春節開放20處臨時停車空間 576格車位「免費使用」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市政府交通局於春節期間協調開放旗津、美濃、旗山老街等9處熱門景點周邊共20處臨時停車空間，共576格車格。資料照
高雄市政府交通局於春節期間協調開放旗津、美濃、旗山老街等9處熱門景點周邊共20處臨時停車空間，共576格車格。資料照

今年春節連續假期自1月25日起至2月2日共計9天，為因應高雄各大景點將湧現車潮，高雄市政府交通局於春節期間協調開放旗津、美濃、旗山老街等9處熱門景點周邊共20處臨時停車空間，包括學校、農田水利署工作站、機關轄管場所和民間企業場所，共576格車格供免費入場停放，請依各停車處所開放時間停放及離場。

交通局指出，春節期間為提供民眾更便捷的停車環境，交通局協調開放包括鼓山區南壽山、旗津區風車公園、旗山區旗山老街周邊、美濃區原鄉緣紙傘文化村及東門、福安、竹子門周邊、六龜區市區、寶來溫泉及新威地區、內門區南海紫竹寺等熱門景點周邊共20處所，做為臨時停車空間，現場景點周邊也有指引牌面導引。

交通局提醒，各臨時停車空間場所開放時間略有不同，請民眾依現場告示牌面注意開放時間，及於每日規定關閉時間前離場，並遵照現場人員指揮停放，未依管制時間離場則不再開放進出。

春節期間，交通局加強稽查市區民營停車場收費情形，停車場業者於申請停車場登記證時提出最高收費費率，並報交通局備查，業者可於最高收費費率範圍內依據市場機制進行停車收費，須在入口明顯處公告現行費率及期間，如有收費逾備查費率者，市府將依停車場法處新台幣3千元至1萬5千元罰鍰。

高雄市政府交通局於春節期間協調開放旗津、美濃、旗山老街等9處熱門景點周邊共20處臨時停車空間，共576格車格。圖／高雄市交通局提供
高雄市政府交通局於春節期間協調開放旗津、美濃、旗山老街等9處熱門景點周邊共20處臨時停車空間，共576格車格。圖／高雄市交通局提供

春節 蛇年 農曆過年

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