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自己過也沒差！「3大生肖」在春節越孤獨越好運

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／AI生成
圖／AI生成

在歡欣鼓舞的過年春節中，家家張燈結綵，喜氣洋洋的到處迎新拜年，在一句句恭喜發財的氣氛下，好不熱鬧吉祥，但春節這段期間，有幾個生肖卻要反其道而行，越是孤獨，越能帶來好運。

第三名：豬

天真浪漫的豬寶寶，待人真誠最有同情心，不捨得別人受傷害，願意挺身而出去幫助他人，凡事都用樂觀開朗的態度去面對，相信只要有付出，就一定能得到好結果，在今年的日子裡，豬寶寶的熱情也在不斷燃燒，似乎已經有點太過於疲憊，在春節的時候，最好能夠孤獨些，好好的修身養息，好好的規劃未來，多積聚一點能量，能夠在來年開春時，帶來好運。

第二名：兔

猶如紳士般的兔寶寶，舉止優雅，又和藹可親，心中總是充滿著慈悲關懷，雖然對外有時候略顯膽怯，但內在卻有著強大無比的意志力，在春節這段時間裡，最好不要到處亂跑找熱鬧，應多利用時間充實自己的專業，或多研究一些投資理財訊息，憑藉自身強大的學習力和判斷力，能夠讓你豁然開朗，發現不同的境界，在開春的時候加以發揮，就能讓自己的錢財或事業爬得更高。

第一名：蛇

生命頑強，性格難以捉摸的蛇寶寶，是最令人感到陰沉的生肖，但他們有時候也是隨和開朗，認真負責的，只是在與人相處時，會多有顧忌，不太容易進入蛇寶寶的內心世界裡，較難與他們拉近關係，在春節的這段期間，蛇寶寶的時運將要開始犯太歲，因此越孤獨越好，少與人接觸，能避免糾紛，少花錢，能避免破財，所謂的好運，就是讓自己遠離厄運，即是最好的選擇。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 蛇年 農曆過年

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