春節「血型+生肖」財運TOP5！第一名做1件事「滾滾錢財湧進」

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人能夠突發奇想，讓荷包變得更飽滿，有人則是每分每秒都在賺錢，讓鈔票不斷湧入財庫中，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬牛

如果你是需要日以繼夜或是日夜輪班的工廠員工，特別是食品加工類，本周會是極為勞累的一周，在這段時間裡，工廠將接獲大量訂單，所有的工作壓力會隨之而來，忙得不可開交，但是可不要抱怨，因為長官們都知道你的辛苦，待順利出貨後，將會有額外的獎勵在你的薪資裡。

第四名：血型A型+生肖屬狗

研發人員是極具挑戰性的工作，如果你是這方面的人才，而且跟資訊相關，本周會是一個轉折點，在這段時間裡，可多跟同事交流意見，他們的想法會給你帶來不同的靈感，讓你在研究設計上突發奇想，產生新的突破，不僅能讓上司刮目相看，更有會激勵獎金，把自己的荷包變得更飽滿。

第三名：血型O型+生肖屬羊

如果你是不分晝夜、風雨無阻的一般或多元型計程車司機，本周的財運特別強勁，在這段時間裡，會有一個接著一個的客人上車，讓你無須開車看風景，而是全市跑透透，你只須要保持精神體力，以及油箱的供給，就能每分每秒都在賺錢，讓大把鈔票不斷湧入自己的財庫中。

第二名：血型AB型+生肖屬馬

越是高價位的商品，其所獲得的利益就越豐厚，如果你是高單價商品的銷售員，例如汽車、精品、貴金屬等，本周運勢開出紅盤，在這段時間裡，會遇到出手闊氣且好說話的客人，你只須要保持專業和面帶親切笑容的介紹，就能獲得客人青睞，願意掏錢買貨，讓業績一飛沖天。

第一名：血型B型+生肖屬蛇

所謂食衣住行，以食為首，如果你是餐廳的經營者，無論大間小間，本周生意突飛猛進，在這段時間裡，只要到了正餐時間，客人將接二連三，川流不息，讓內外場都馬不停蹄地動起來，期間只要保持出餐順暢以及良好的服務態度，就會看到滾滾錢財不斷湧入收銀機中。

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