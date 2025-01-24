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張善政辭歲期勉再接再厲！桃園6萬個福袋發放時間地點出爐

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市民政局設計新春福袋，簍空巧思暗藏機關，轉動元寶象徵財源滾滾、好運滾滾，十分討喜。圖／桃園市民政局提供
桃園市民政局設計新春福袋，簍空巧思暗藏機關，轉動元寶象徵財源滾滾、好運滾滾，十分討喜。圖／桃園市民政局提供

明天就是春節連假，桃園市長張善政今早8時30分率府一層主管辭歲，感謝市府全體員工過去一年努力，也預祝新年快樂並分送福袋；另外，民政局也準備了6萬個福袋，將於市長、副市長春節參香行程與民眾分享。

張善政表示，因為有市府全體員工努力，市府各項工作進行非常順利，所以要趁辭歲拜年機會，跟所有人說一聲感謝，也希望大家明年再接再厲，讓桃園變得更好。

張善政今8時30分在市府一樓川堂分送福袋，也與王明鉅、蘇俊賓等人分頭至各局處發送，上至局處首長、下至市府外包清潔人員，人手一份，各個眉開眼笑。

今年的福袋以元寶為造型，鏤空設計機關讓原本能夠轉動，象徵財源滾滾，十分討喜。民政局長劉思遠表示，今年福袋不但造型可愛，還有立架設計，方便民眾擺放在書桌或辦公桌。

民政局今年準備了6萬個福袋，將隨市長、副市長春節參香行程發放，發放時間地點如下：

張善政發放福袋時間地點：

1月29日（初一）：上午8時中壢慈惠堂、8時50分中壢仁海宮、9時40分中壢三教紫雲宮、10時40分桃園慈護宮、11時30分桃園景福宮、12時20分龜山明倫三聖宮、13時50分壽山巖觀音寺、14時50分桃園鎮撫宮、15時35分蘆竹五福宮。

1月30日（初二）：上午8時桃園護國宮、8時40分八德閩臺宮龍山寺、9時30分大溪仁和宮、10時30分大溪普濟堂、13時30分龍潭南天宮、14時10分龍潭龍元宮、15時05分平鎮福林宮、15時55分平鎮褒忠祠。

1月31日（初三）：上午8時蘆竹桃園龍德宮、8時50分蘆竹誠聖宮、9時35分大園沙崙保安宮、10時55分大園仁壽宮、11時45分觀音保障宮、13時15分觀音甘泉寺、13時55分觀音溥濟宮、14時40分觀音永興宮。

2月1日（初四）：上午10時20分楊梅奉天宮、11時楊梅錫福宮、11時40分楊梅頭重溪三元宮、14時新屋長祥宮。

2月2日（初五）：上午8時大樹林天后宮、8時40分八德指玄宮、9時45分基礎忠恕道院、10時45分蘆竹德林寺、12時40分新屋天后宮、13時15分新屋保生宮。

2月5日（初八）：晚上23時蘆竹山腳天公廟。

2月6日（初九）：上午10時30分八德霄裡玉元宮、11時20分八德三元宮。

桃園市長張善政（前排右6）一早率府一層主管辭歲，分送福袋預祝新年快樂。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（前排右6）一早率府一層主管辭歲，分送福袋預祝新年快樂。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（右）一早率府一層主管辭歲，分送福袋預祝新年快樂。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（右）一早率府一層主管辭歲，分送福袋預祝新年快樂。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（左）一早率府一層主管辭歲，分送福袋預祝新年快樂。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（左）一早率府一層主管辭歲，分送福袋預祝新年快樂。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（後排左3）一早率府一層主管辭歲，分送福袋預祝新年快樂。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（後排左3）一早率府一層主管辭歲，分送福袋預祝新年快樂。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（右）一早率府一層主管辭歲，分送福袋預祝新年快樂。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（右）一早率府一層主管辭歲，分送福袋預祝新年快樂。記者陳俊智／攝影

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