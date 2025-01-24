春節9天假勞資問怎麼休？ 北市勞動局提醒這些規定
農曆過年將到，勞資雙方詢問過9天連假怎麼休？勞工於春節工作，工資如何給付？北市勞動局表示，如老闆使月薪制勞工於除夕至初三同意出勤，依法需增給1日工資（8小時以內）或事前經勞工同意調移至其他工作日放假。
勞動局長高寶華表示，今年1月28日（農曆除夕）至1月31日（初三），為內政部指定應放假之日，按勞動基準法規定老闆應使勞工休假，且工資照付。
至於企業如屬周一至周五為工作日、週六為休息日、周日為例假的出勤模式，且希望藉由實施8週彈性工時制度，使本年度春節連假連放9天，需事先經工會同意，如果公司沒有工會，就要經勞資會議同意，並且要在會議決議將企業的行事曆比照「政府行政機關辦公日曆表」，才能將114年1月27日的工作日與2月8日休息日調整互換。
高寶華指出，調整後的1月27日3已成休息日，屆時如有需要勞工於該日出勤，老闆應給付休息日加班費，至於調整後的2月8日已成為正常工作日，勞工出勤時只要按正常的上班日給薪即可。
北市勞動局特別提醒，部分工時勞工不適用彈性工時制度，此外，按勞動部公告，自114年1月1日起每月最低工資額調整為2萬8590元，每小時最低工資額調整為190元，老闆如使時薪制勞工於國定假日出勤，每小時最低工資（8小時以內）不得低於380元。
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