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年前最後大掃除！八樣東西快丟掉…否則破財、招小人、傷害家運

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為大掃除示意圖。圖／Ingimage
圖為大掃除示意圖。圖／Ingimage

過年大掃除一定是台灣每個家庭會做的事情，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享影片蛇年這些東西ㄧ定要丟掉！以免影響運氣與家運」。

一、廚房壞掉的家電

廚房是家中的財位，是灶神的所在地，如果廚房擺放壞掉的電器，有晦氣、破財之意。

二、破碎掉的玻璃

破碎的玻璃也包含桌面、窗戶的裂痕，一定要趕快換掉，因為破掉的玻璃代表著「視人不清」，容易招小人。

三、不亮的燈

家中故障的燈具或是壞掉的燈泡要快點處理掉，不然代表人生和視力都不光明，不僅人生黯淡無光，視力也會受損。

四、枯掉的盆栽

家中有枯萎盆栽、花朵不清掉容易招到不好的人緣和桃花，如果盆栽只剩下枯枝千萬不能擺放，在家中、陽台都不行。

五、被蟲蛀的傢俱桌椅

家中木製的傢俱如果被蟲蛀一定要盡快處理，因為這代表著住在這間房子的人會筋骨、骨頭不好。

六、造景魚缸沒有魚、水

如果家中的造景魚缸已經沒魚，一定要把水抽乾，因為空氣中的落塵容易讓水變混濁，會影響人的運勢跟肺部。

七、浴室裡的舊毛巾、舊馬桶刷

浴室裡有舊毛巾、舊馬桶刷一定要換掉，沒有換掉會有晦氣，影響一整年的運勢。

八、發霉的衣物

家中的衣物如果有發霉、濕氣重的現象，建議盡快清洗或丟掉，以面晦氣讓你帶衰一整年。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 蛇年 農曆過年

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