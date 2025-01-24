聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄五甲關帝廟開出全台第1支蛇年國運籤 籤運曝光
高雄市鳳山區五甲關帝廟開出今年全台蛇年第1支國運籤，籤運屬「中平」，預示今年國運變化多端且會有風波。
據了解，五甲關帝廟關聖帝君今年開出的國運籤為「乙勤工賈樂無邊，巳穀豐收物勝前，年轉四時存正理，千祥雲集善為先」，屬於「中平」籤。廟方對外解釋，此籤運顯示國運在上半年運勢平穩無波，下半年國運則較為有利，但百姓仍需勤奮工作，才能獲得豐收。
關帝廟管委會主委鄭偉信說明今年國運籤運勢說，一般關聖帝君都會在過年前一周，提前發布。今年月籤突顯物價飆漲，百姓難過，政府應穩定物價，重視民生問題。三月桐樹青翠有甘霖，顯示新的一年不缺水，四月海運齊奔萬國揚，點出新的一年海運佳，歲末觀音菩薩有提示，人心造干戈，來年乙巳年暗藏水凶兆，水火相煎不相容，為人斷惡才能見太平。今年本是變化之年，暗藏凶兆，三災八難紛至，漸漸逼近，人不明是非，難以安定，世間難有太平，為人在世不可作惡，唯有人心能止惡，方能歷劫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言