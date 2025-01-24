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影／高雄五甲關帝廟開出全台第1支蛇年國運籤 籤運曝光

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄即時報導
高雄五甲關帝廟開出全台第1支國運籤，蛇年籤運屬「中平」，預示今年國運變化多端且會有風波。圖／取自Google Map
高雄五甲關帝廟開出全台第1支國運籤，蛇年籤運屬「中平」，預示今年國運變化多端且會有風波。圖／取自Google Map

高雄市鳳山區五甲關帝廟開出今年全台蛇年第1支國運籤，籤運屬「中平」，預示今年國運變化多端且會有風波。

據了解，五甲關帝廟關聖帝君今年開出的國運籤為「乙勤工賈樂無邊，巳穀豐收物勝前，年轉四時存正理，千祥雲集善為先」，屬於「中平」籤。廟方對外解釋，此籤運顯示國運在上半年運勢平穩無波，下半年國運則較為有利，但百姓仍需勤奮工作，才能獲得豐收。

關帝廟管委會主委鄭偉信說明今年國運籤運勢說，一般關聖帝君都會在過年前一周，提前發布。今年月籤突顯物價飆漲，百姓難過，政府應穩定物價，重視民生問題。三月桐樹青翠有甘霖，顯示新的一年不缺水，四月海運齊奔萬國揚，點出新的一年海運佳，歲末觀音菩薩有提示，人心造干戈，來年乙巳年暗藏水凶兆，水火相煎不相容，為人斷惡才能見太平。今年本是變化之年，暗藏凶兆，三災八難紛至，漸漸逼近，人不明是非，難以安定，世間難有太平，為人在世不可作惡，唯有人心能止惡，方能歷劫。

圖說：高雄五甲關帝廟開出全台第1支國運籤，蛇年籤運屬「中平」，預示今年國運變化多端且會有風波。記者王昭月／攝影
圖說：高雄五甲關帝廟開出全台第1支國運籤，蛇年籤運屬「中平」，預示今年國運變化多端且會有風波。記者王昭月／攝影
圖說：高雄五甲關帝廟開出全台第1支國運籤，蛇年籤運屬「中平」，預示今年國運變化多端且會有風波。記者王昭月／攝影
圖說：高雄五甲關帝廟開出全台第1支國運籤，蛇年籤運屬「中平」，預示今年國運變化多端且會有風波。記者王昭月／攝影
高雄五甲關帝廟開出全台第1支國運籤，蛇年籤運屬「中平」，預示今年國運變化多端且會有風波。記者王昭月／攝影
高雄五甲關帝廟開出全台第1支國運籤，蛇年籤運屬「中平」，預示今年國運變化多端且會有風波。記者王昭月／攝影

國運籤 春節 蛇年 農曆過年

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