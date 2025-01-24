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過年拜拜必看「今天該拜哪位神明？」 從送神一路拜到初五開工懶人包來了

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圖為過年拜拜示意圖。圖／AI生成
圖為過年拜拜示意圖。圖／AI生成

農曆春節期間，除夕夜與家人吃年夜飯，出遊走春外，還有不可少的習俗，那就是拜拜了！新年新希望!這樣才能在新的一年平安順遂，趨吉避凶，求得好運。不過農曆過年期間，哪幾天要拜拜？要拜什麼神明？以下整理從「送神」、「清囤」、「除夕」、初一到初五的拜拜日程、時間、地點，以及需要準備的供品、金紙有哪些？

以下由開運達人楊登嵙教授逐一敘述:

※「送神」、「清囤」農曆12月24日(2025年1月23日)-灶君、家中神明、祖先

1.灶君:

．拜拜時間：俗語說：「送神早，接神晚」為了讓灶君早點放假，所以子時，前一天晚上23點(2025年1月22日)至凌晨1點，是最佳的時間。

．地點：家中廚房或家中神明廳。

．供品：茶、三牲、水果、年糕、發糕、糖果。

．金紙：甲馬、壽金。

2.家中神明:

．拜拜時間：子時。前一天晚上23點(2025年1月22日)至凌晨1點。

．地點：家中神明廳。

．供品：茶、三牲、水果、年糕、發糕、糖果。

．金紙：甲馬、壽金。

3.祖先:

．拜拜時間：子時。前一天晚上23點(2025年1月22日)至凌晨1點。

．地點：家中神明廳。

．供品：茶、三牲、水果、年糕、發糕、糖果。

．金紙：刈金、四方金。

※「除夕」農曆12月29日(2025年1月28日)- 拜天公、地基主、祖先

1.天公:

．拜拜時間：子時。前一天晚上23點(2025年1月27日)至凌晨1點。

．地點：家中屋外沒有遮蔽處。

．供品：茶、三牲、水果、年糕、發糕、糖果。

．金紙：天公金、壽金。

2.地基主:

．拜拜時間：12點至15點。

．地點：大門內向內或廚房內向外。

．供品：日常飯菜、水果、茶或酒三杯。

．金紙：刈金、四方金。

3.祖先:

．拜拜時間：傍晚、團圓飯前。

．地點：自家神龕。

．供品：日常飯菜、水果、茶或酒三杯、糕餅。

．金紙：刈金、四方金。

※「初一」農曆1月1日(2025年1月29日) - 拜天公、地基主、祖先

1.拜天公：

．時間：子時。前一天晚上23點至凌晨1點。

．地點：家中向天沒有遮蔽處。

．供品：齋菜6碗、年糕、發糕、鮮花、清茶3杯。香蕉、李子、梨子、棗子、鳳梨等5種水果，分別象徵「招」、「你」、「來」、「早」、「旺」。

．金紙：天公金、壽金。

2.地基主:

．拜拜時間：12點至15點。

．地點：大門內向內或廚房內向外。

．供品：日常飯菜、水果、茶或酒三杯。

．金紙：刈金、四方金。

3.拜祖先：

．時間：中午或下午時段。

．地點：自家神龕。

．供品：三牲五果、年節菜色6碗、酒或清茶3杯、年糕、發糕、春飯。

．金紙：刈金、四方金。

※「初四」農曆1月2日(2025年2月1日) -「接神日」迎灶君

．時間：俗語說：「送神早，接神晚」為了讓灶君輕鬆地回到民間，所以大多接神拜拜會是在初四中午12點過後，下午5點前舉行。

．地點：廚房或自家神龕。

．供品：清茶3杯、鮮花、水果、甜品、盥洗用具。

．金紙:壽金、甲馬金，作為神明的交通工具。

※「初五」農曆1月5日(2025年2月2日) –拜財神

拜財神開工拜拜：

．時間：早上吉時。

．地點：財神廟或是公司大門朝外祭拜。

．供品：酒或甜茶3杯、三牲、甜品、發糕。香蕉、李子、梨子、鳳梨、柿子等五種水果，分別象徵「招」、「你」、「來」、「旺」、「市」。

．紙錢：天金、壽金、福金、刈金。

．禁忌：不可擺放苦澀的供品，願望不可貪心或祈求偏財。可擺放「錢母」讓錢滾錢。

年節拜拜從農曆12月24日送神、除夕、正月初一農曆新年拜天公、初二回娘家、初四接神、初五迎財神、初九拜天公、十五元宵節拜天官大帝，這麼多的拜拜對象、時間、地點，以及需要準備的供品、金紙，您都瞭解了嗎?

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

拜拜 春節 神明 蛇年 農曆過年 除夕

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