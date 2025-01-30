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長嫂如婆像桶箍 過年辦桌食欲開

聯合報／ 文／洪金鳳（高市左營）
現今的家族成員選擇到不同的國家，以不開伙的方式過個輕鬆的好年。圖／洪金鳳提供
現今的家族成員選擇到不同的國家，以不開伙的方式過個輕鬆的好年。圖／洪金鳳提供

我結婚時，婆婆早已過世，但我有一位忙前忙後、打理一切的大嫂，她肩負起夫家三兄妹及子孫輩的生活事項安排，有任何疑難問題跟她討論，都可以得到讓自己放心的結果，她雖然是全職的家庭主事者，卻是全家族成員最重要的精神指標與後盾。

長兄如父、長嫂如婆，他們並沒有給我很多的管制與限制，除了偶爾去他們家過年外，其餘的過年時間，我們全家都是回我娘家過年，讓我的生活和未嫁時的感覺一樣。

有一回，我們難得全家族成員到大哥家過年，大嫂很早就去年貨大街買過年用品，也到菜市場及大賣場採購許多可口的年菜，為的就是要把家族成員的情感凝聚起來，在傳統的吃食聚會裡，分享各員際遇與經歷，大家閒話家常，說說笑笑，沒有距離。

一張長長的桌子，擺滿弟妹及兒孫們喜愛的菜餚，有現代的，也有傳統的，廚房裡忙碌的除了大嫂外，還有侄子、侄媳，他們各分配烹調幾道拿手菜與湯品，菜餚集合在餐桌上，就是色香味俱全的滿漢全席，讓人看了食欲大開。

當各家的孩子漸長，找時間聚合就不是件容易的事，而且每家人過年方式都逐年有所調整及各有不同的安排，我們全家族某一年就相約到日本過年。現今的家族成員雖沒攜手，但都有共識，選擇到不同的國家，以不開伙的方式過個輕鬆的好年。

大嫂 婆婆 春節 蛇年 農曆過年 過年

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