迎接走春車潮 桃竹苗推疏導方案

9天春節連假即將到來，桃園大溪老街、新竹六福村與小人國遊樂區與苗栗通霄拱天宮等地都是熱門走春或旅遊景點，警方交通疏導方案整備出爐。另，2025台灣燈會將在桃園青埔地區登場，高鐵站周邊有多條道路將於2月10日起管制，提醒民眾留意。

大溪老城區是桃園知名景點，去年多達623萬觀光人次，桃園市交通局建議北部遊客從國道3號下三鶯50A匝道，經新北市尖山路前往中庄左岸停車場，南部北上的遊客建議從國道3號73K高原交流道接台4線前往橋頭停車場，離場則建議使用左岸水防道路，可先利用桃園交通資訊網查詢路況。

龍潭警分局也說明，國道3號高原交流道串連新竹縣台3線主要道路，建議遊客若要前往小人國及六福村2大遊樂區可多加利用，不必穿越市區道路；若訪石門水庫建議以龍潭交流道為主。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮走春參香人潮眾多，通霄警方規畫，周邊道路大年初一至初五每天8至18時實施交通管制，範圍包括白沙屯鐵路平交道口西側道路至南港橋路段實施車輛單向通行管制；視狀況，必要時台1線外側一線車道管制供大客車停放。

此外，桃園市2025台灣燈會，除了規畫桃園高鐵站前青埔路一段至青心路2月10日起封閉管制，燈會周邊的洽溪路南側、環溪一街與文康路嚴禁公務以外車輛進入，也準備大型免費停車場、5條免費接駁車路線。