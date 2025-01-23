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【全開麥】農曆新年紅包該包多少? 年輕人如何「包」出面子

聯合報／ 記者謝承晏董子誠／即時報導
迎接農曆新年，社會新鮮人從「收紅包的歡樂」轉變為「包紅包的煩惱」。紅包該包多少才合適？【全開麥】一起來聽長輩和年輕人的說法。
迎接農曆新年，社會新鮮人從「收紅包的歡樂」轉變為「包紅包的煩惱」。紅包該包多少才合適？【全開麥】一起來聽長輩和年輕人的說法。

（內嵌：https://youtu.be/4Wnf5fb_kTw）

農曆新年將至，對於許多年輕人來說，「發紅包」這項傳統習俗，正逐漸從「收紅包的歡樂」轉變為「包紅包的煩惱」。究竟紅包該包多少，才能在體現心意與不讓荷包失血之間取得平衡？街訪中，不少長輩提到紅包金額不在於大小，重點是心意到位。然而，現代年輕人普遍感到矛盾，一方面希望維持傳統，表達對長輩的尊重，另一方面卻不得不面對生活成本高漲的現實，長輩們補充到，無論金額大小，過年最重要的，還是那份與家人共享的團圓喜悅。

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春節 蛇年 農曆過年

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