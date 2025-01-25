過年最怕的6大長輩靈魂拷問怎麼解？第一名網友全崩潰



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「最怕長輩問的問題」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的最怕長輩問的問題排行。

在過年團聚的歡樂氣氛中，許久不見的長輩們總免不了關心晚輩的近況。然而，這份關心有時會化為令人尷尬的提問，甚至涉及個人隱私，讓人難以招架。這些流傳於親戚長輩間的「必問題」往往成為不少人心中的壓力來源，既頭痛又無奈。那麼，在眾多「靈魂拷問」中，又以哪些問題最讓人不知所措呢？一起來看看吧！

「感情問題」連環轟炸讓人壓力山大 薪資涉及隱私還恐淪比較話題好尷尬

▲ 網友熱議TOP6最怕長輩問的問題 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「最怕長輩問的問題」相關話題的討論，可以發現「感情」方面的話題最受長輩關心，讓許多人倍感壓力，如「什麼時候結婚？」「有沒有對象？」「什麼時候生？」等。便有苦主分享「長輩碎念我『沒結婚以後會後悔』」、「過年回去又要被連環轟炸有沒有交男友？什麼時候結婚？要早點生小孩！」，認為「這些過度關心每年都壓得我喘不過氣」。

對此，網友建議換個角度思考，提到「老人家的意思是，沒結婚等老了就是一個人，沒人陪伴」；其他網友則幽默提議以「很難說耶，要看緣份決定」、「這個問題我只跟我爸媽討論」等委婉又萬用的方式回覆，表示「久沒見面總是會有些客套與關心」，不妨以輕鬆的心態面對，自己先不去介意才不會困擾到自己。

還有不少民眾表示「最討厭被問薪水，就一直在30幾Ｋ」、「在哪工作？說了他們是懂嗎？」，引起網友共鳴說道「如果打太極，或只講個範圍，還會再進一步追，想辦法問到很詳細的數字」、「又不是每年換工作，過度的關心，造成壓力，會讓人不喜歡過年」，認為「薪資」、「工作」等話題涉及隱私，照實回答還容易淪為話題，讓場面尷尬又不快，導致留言一片哀嚎「愛打聽又愛比較」、「這麼多能聊的，但就一定會挑薪水、賺多少來問」、「每年問，不煩嗎」。

而面對這類提問，網友則建議可以試著簡單回覆「（薪水）夠用～」，或「我的薪水要用運鈔車載回家」，以幽默、誇張的方式來化解難關。部分長輩也會用「不記得我了嗎？」、「怎麼沒叫我？」等問題來與許久不見的晚輩破冰。

然而，這樣直接的問候對某些人來說，可能反而造成壓力、尷尬的局面。如有網友分享小時候「有些親戚還會故意在我爸媽面前說，啊你怎麼沒叫我，我媽就會又唸我說怎麼沒叫人」，指出有些人天生性格內向、怕生，在面對一大群人時容易表現得較安靜，面對這樣直接的問候，容易讓人感到不知所措。

每逢重大節日親人團聚時，你是否也經常被問到這些問題呢？其實大多時候長輩只是想藉由提問來與你拉近關係、表達關心，不妨適時用幽默巧妙的方式回應，用輕鬆的心態面對長輩們的關心，在充滿歡笑的年節中迎接新的一年吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「最怕長輩問的問題」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/01~2025/01/08，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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