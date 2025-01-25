春節年假別浪費！網友熱議的8大年假必做清單 你完成了幾個？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年新春必做」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的過年必做事項。

2025年的春節即將到來，在9天的年假中，無論是與家人好友歡聚、在國內國外旅遊或在家中追劇休息，都是開啟新一年的好方式。有哪些事是網友們在春節期間一定會做的呢？就讓我們一起來看看吧！

家族熱鬧團聚「吃年夜飯」最重要 該不該「包紅包」給晚輩引發爭論

▲ 網友熱議TOP8過年必做清單 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路針對過年新春必做活動的討論，以「吃年夜飯」高居榜首。每年除夕，與家人團聚圍爐吃年夜飯，可說是農曆過年最重要的習俗之一，許多網友除了分享除夕圍爐的照片，也提到圍爐的幸福感受「媽媽特別叮嚀，除夕夜不管忙到多晚都要回家一起吃年夜飯」、「能和家人待在一起真的很幸福」、「除夕就是要熱熱鬧鬧，團團圓圓！」。

除了年夜飯的豐盛菜色與各種年菜常是社群討論的焦點外，許多網友更分享家中的特別習俗，例如「年夜飯一定要有十二道菜，代表六六大順」、「魚要有頭有尾不能斷裂」及「一定要包餃子，象徵著圓滾滾的元寶、富貴滿盈」等，種種習俗都在於期望新一年能夠吉祥順利。

「包/領紅包」自然也是過年不能錯過的活動，相信許多人在小時候最期待的便是領紅包了，當長大後成為包紅包的一員，更對這份習俗有了不同感受。有網友分享過年時「最喜歡的就是包紅包給心愛的人」，因為「看見老老小小的笑容一切都值得」。

也有網友在論壇上發問「過年大家都會包給周遭小孩紅包嗎」，引起社群討論區熱烈回覆，有人表示自己不會包，「因為收不回來」、「同輩親友的基本上都講好不包了，在包之前不想佔人便宜還得先問金額，太麻煩了」，但也有許多人回覆一定會包，認為紅包重在「儀式感跟幸福感」，「自己小時候收到都很開心，現在看小孩們拿到也很開心」。

傳統習俗中大年初一的「走春」也廣受歡迎，在社群上常見網友分享豐富的走春遊記，不論是到親戚好友家串門子、造訪熱鬧的景點、遊玩購物或到清幽的風景區放鬆身心，都是常見的走春選項。

而各縣市的網友們也常發文徵求適合的走春景點，收獲留言區許多的熱心推薦，如台中與南投周邊有「秋紅谷」、「武陵」及「杉林溪」等兼具自然與人文的景點，高雄也有「壽山動物園」、「鼓山魚市場」和「龍貓隧道」等地標可造訪，利用新春連假出遊，一定是許多人必排的春節行程！

除了上述活動外，在家中放鬆「追劇看電影」、為來年「訂定新年目標」及走訪廟宇「拜拜求好運」等，也都是熱門的過年活動。在春節時，又還有哪些事情是你絕不能錯過的呢？若還沒決定新年該怎麼度過，不妨參考以上網友熱議的各項活動，度過一段愉快的新春時光吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「過年新春必做」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/06~2025/01/06，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw