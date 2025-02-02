蛇年第一個節氣立春！12生肖運勢曝光 蛇馬有貴人、猴豬桃花旺、2動物走財運

2/3(一)大年初六，正是青蛇年的第一個節氣立春，國際天星風水命理專家邱彥龍老師分析12生肖在立春時節的運勢，屬老鼠的人會走大財運，生肖龍者這段時間正偏財都有，屬蛇的在本命年雖然犯太歲，但有貴人相助、可以讓壞事變好事，至於屬馬的人，近期遇事會有神明加持，生肖雞者立春走事業運，屬猴跟豬者則是大走桃花運。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(2/3至2/18) 12生肖運勢：

★鼠 ：

屬鼠的朋友，這段時間名氣和人氣皆旺，暗地操作會有大財運，切記低調運行，千萬別見光死，外國或外地會有帶財的機會，把握好機緣！但要注意健康，這段時間身體比較容易發炎、感冒或受傷，還有切勿自己找自己麻煩！

★牛 ：

屬牛的朋友，這段時間需要花點時間運作財運才會來，雖然比較慢一點，但終究會到來，多多準備好自己的規劃，按照計畫去進行就對了，落實執行再加上宣傳與曝光，會有很好的財運，但在投資上還是需要謹慎，會有點小破財，切記三種情況之下絕對不要開車，那就是喝酒不開車，太累不開車，吃藥不開車。

★虎 ：

屬虎的朋友，這段時間自帶幸運，但還是需要靠努力去打拼，才會有掌控到大財的可能，但說話要注意，因為說者無心、聽者有意，不小心會得罪人，影響到自己，建議多展現專業，替自己的親朋好友、兄弟姊妹或另一半解決問題，一方面積累福報，一方面增添自己未來的好運氣，因為受到幫助的人，未來都將成為你的貴人。

★兔 ：

屬兔的朋友，這段時間要多注意自己的情緒，溝通時容易得罪身旁所有的人，練習多說好話，等待時機，心態放輕鬆一點，建議平常可以帶點平安符或飾品在身上，增加自己的好運。

★龍：

屬龍的朋友，這段時間正、偏財運皆旺，小賭怡情，但必須見好就收，建議把心思放在工作上，做事積極不要拖延，好好的宣傳自己，把名氣拓展出去。如果有遇到無形的困擾帶來健康問題，建議去廟裡化解或找專業人士解決。

★蛇：

屬蛇的朋友，這段時間有貴人相助，但不要忘了自己也是貴人，可以對別人伸出援手，如果有發生被中斷的事情，反而是好事，因為是老天在幫你，千萬不要感覺不開心，反倒要因為躲過一劫而感到愉快，偏財運、工作運極佳，讀書運也非常好，請善用自我的好運氣。

★馬：

屬馬的朋友，這段時間有神明保佑，雖然有點要面子，但請記住，多給別人面子就等於是給自己面子，善用別人的專長，把他們當成自己的助力，專業的事就交給專業的人處理就對了。

★羊：

屬羊的朋友，這段時間有點沒安全感，情緒起伏大，事業上有點不順，儘量多學習，會對你有幫助，也要多做行銷宣傳才能得到你想要的，用錢須謹慎，才不會破財。

★猴：

屬猴的朋友，這段時間事業運會有點中斷，是需要改變方式的時候了，記住凡事要實際落地，而不是空幻想而已，國外運不錯，可以朝國外發展，但也要慎防小人。感情運很旺，想脫單就趁現在，好好把握桃花運。

★雞：

屬雞的朋友，這段時間事業運旺，名利雙收，名氣、人氣通通有，非常容易大紅大紫，雖然會有很多突發狀況讓人感到措手不及，但你卻都能迎刃而解，只是要盡量少碰酒跟毒品還有虛幻不切實際的人，因為容易被騙或惹來災禍。

★狗：

屬狗的朋友，這段時間心裡深處易有波瀾、以往的要強帶來的傷痛，會在這段時間浮現出來，也會有突然的花費出現，幸運的是，暗財運不錯，建議凡事低調，太高調到處去說反而會不成事。這段期間，在團體或檯面上容易成為眾所矚目的焦點，好好把握自己的高人氣，讓自己財源廣進。

★豬：

屬豬的朋友，這段時間相當討喜，到處受人喜愛，桃花運也很旺，但也比較容易遇到危險人士，慎防交友，第六感極強，催眠能力也強，更重要的是，賺錢能力更強，善用自己的好運氣。

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