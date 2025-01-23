大掃除好幫手！常見飲料有除污神效 油膩地板、鏡子水垢剋星
春節前夕，也是許多家庭準備大掃除、除舊佈新的時刻。除了一般市售的清潔劑之外，在清理某些頑垢污漬時，可以靠著「氣泡水」來進行清潔。這款常見的飲料，有著意想不到的功效。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，由於氣泡水具有弱酸性，因此可以清潔一些黏膩的東西，像是清潔家中的地板，就能先噴灑氣泡水後再擦拭。除此之外，氣泡水還能幫助清潔「鏡子的水垢」及「電視和手機的手垢」等等污漬。
要清潔鏡子時，如果鏡子上的水垢很明顯，可用浸泡了氣泡水的廚房紙巾輕輕擦拭，靜置約10分鐘，最後用乾布擦拭，鏡子就會變得明亮。而滿是手垢和指紋的電視螢幕，可以先用除塵工具去除灰塵，再用浸泡了氣泡水的廚房紙巾擦拭，最後用乾布擦拭即可完成，且不會留下任何痕跡。
至於布滿指紋的手機螢幕，只需用氣泡水浸濕廚房紙巾，輕輕擦拭螢幕，就能輕鬆變得乾淨整潔。不過，雖然用起來方便，但在清潔之前，還是務必先確認各家電產品的保養方法與使用說明書，再自行斟酌是否適用為上。
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