台灣高鐵今投入春節疏運 12天加開380班次列車

台灣高鐵（2633）春節疏運（1月23日-2月3日）23日正式展開，總計12天加開380班次列車、提供2,258班次列車的旅運服務，截至23日上午8時止，共有132萬9千人次完成訂票。台灣高鐵公司已全力投入春節疏運，並特別提醒對號座的旅客，到站前請預先完成取票。

旅客可以透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App及全國超過一萬家合作便利商店，隨時隨地、輕鬆取票；此外，針對預計搭乘自由座的旅客，建議前往車站前，即先查詢高鐵企業網站首頁最新消息的「車站人潮資訊」燈號，預估等候時間，高鐵公司將即時、持續依照各站等候自由座人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段，節省等候時間。

農曆春節為國人最重視的傳統節日，台灣高鐵除投入最大運能，全力協助旅客順利返鄉、平安過好年。今年更在交通部協助下，首度於台中站成立前進指揮所，針對自由座人潮進行即時監控，並與台鐵以及國道客運保持橫向聯繫，當人潮過多時，將啟動「聯合疏運」機制，適度將高鐵台中站的旅客，移轉搭乘台鐵或國道客運的加班車。

疏運期間由於大量旅客將同時搭車，台灣高鐵公司提醒旅客應預留更充裕時間，提早到站準備，避免因人潮過多而延誤行程。此外，敬請旅客配合於列車抵達時，遵守先下後上之乘車禮儀，並禮讓搭乘該班車次對號座的旅客優先上下車，共同維持乘車秩序；下車旅客請於列車到站前提早準備，不下車的旅客勿阻擋車門或通道，敬請旅客發揮公德心、相互體諒，讓春節行程更順暢，返鄉出遊更順心。

此外，為加強服務自由座的旅客，春節疏運期間特別規劃47班次行駛南港—台中、停靠沿途各站之區間列車，均配置8節自由座車廂，期以更大運能服務往返台中以北區間之旅運需求。（詳附表）同時，建議旅客多加利用「T-EX行動購票」App，購買當日自該站出發的自由座車票，或持悠遊/一卡通聯名信用卡（均需開啟自動加值功能）直接感應進站搭乘自由座，以節省購票時間。

鑒於年節期間旅客攜帶行李較多，使用手扶梯時可能重心不穩，嚴重時將影響自身及其他旅客安全，台灣高鐵公司特別提醒，攜帶大件行李、年長者、行動不便、孕婦及推嬰兒車的旅客，敬請提早到站並搭乘電梯；搭乘手扶梯的旅客，請緊握扶手、站穩踏階，以確保安全；乘車時，考量列車空間有限，敬請旅客將隨身及小型行李放置於頭頂置物架，讓行李區空間留給大型行李，並注意勿將行李妨礙車門及旅客動線，更不得以行李或物品占用座位。

新春期間飲宴聚會較多，台灣高鐵公司也呼籲旅客適量飲酒，避免發生酒後失序行為，若發現旅客於車站或列車上有影響其他旅客之言行，已不適合繼續旅行者，將依《旅客運送契約》拒絕運送，敬請旅客遵守相關規定，共同維護乘車秩序與品質，以歡樂的心情歡度春節假期。