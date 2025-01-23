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春節連假海運疏運即將展開 預計將開航1,829航次

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
航港局啟動春節海運交通疏運計畫。（航港局提供）
航港局啟動春節海運交通疏運計畫。（航港局提供）

春節連續假期即將開始，為協助民眾順利返鄉及出遊，航港局自2025年1月24日起至2月3日止啟動春節海運交通疏運計畫，總計台灣本島與離島間8條航線及金馬小三通4條航線，預計將開航1,829航次，共可提供39萬6,242人次之運能。

依據目前海氣象預報資料顯示，春節期間東部蘭嶼綠島航線及北部基隆馬祖航線之海運船班，將可能受天候因素影響開航狀況，航港局提醒民眾行前多留意天候狀況及航班資訊，以免影響行程安排，該局並自2025年1月23日起至2月3日止於每日下午2時於官網春節疏運專區公布當日及次日海運航班開停航情形，請搭船民眾多加留意。

航港局說明，如於春節期間遇天候不佳或其他不可抗力因素而影響船班開航，已要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布；另提醒民眾，春節連假期間南部東港-小琉球航線搭船人數眾多，請儘量避開人潮擁擠時段，航港局並將適時協調業者機動加開船班，以減少乘客候船時間，提供旅客優質海運服務。

為利民眾掌握船班資訊，航港局已於官網首頁設置春節疏運專區，公布海運航班資訊，歡迎有需要之民眾多加利用。

春節 蛇年 農曆過年

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