春節國道湧車潮 初三、初四這些路段恐從白天塞到凌晨

春節連續假期將至，國道將湧入出遊及返鄉車潮。高速公路局預估，初三、初四西部國道北向新竹、苗栗及國5北向宜蘭路段白天即可能開始壅塞，並持續至深夜甚至隔日凌晨，呼籲當日北返用路人儘量提早出發。

高公局表示，此次春節連假於除夕前3天即開始放假，預期南向返鄉車流較為分散，交通量約為平日至例假日水準，小年夜前二日至除夕之收費措施僅實施單一費率；而假期尖峰日初一至初五除了單一費率外，再實施國3差別費率及0至5時暫停收費。

高公局指出，依據觀光署統計資料，此次春節連假期間，初一至初三為整體訂房率高峰，約在5成以上；部分縣市如基隆、苗栗、台中、南投、嘉義及宜蘭則達6成至7成5，預估將有大量旅遊車潮湧入東北角、宜蘭及中部觀光地區，建議多搭乘公共運輸往返，此次共90條國道客運路線提供6折或平日票價優惠。

另外，依據中央氣象署天氣預報，春節放假首日至大年初一受東北季風及寒流影響，各地天氣明顯轉冷，北部、東半部有局部短暫雨。高公局提醒，低溫易使車輛機件產生故障，行車前應注意電瓶電量、水溫、機油、胎紋、胎壓、冷暖氣等。此外，當溫度回升轉晴時易有濃霧，行經濃霧路段時，應開亮頭燈、加大行車間距。