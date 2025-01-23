春節海運疏運明啟動 東部、北部航線恐受天氣影響開航
春節連續假期將至，交通部航港局明起至2月3日啟動春節海運交通疏運計畫，總計有台灣本島與離島間8條航線及金馬小三通4條航線。依據目前海氣象預報資料顯示，東部蘭嶼綠島航線及北部基隆馬祖航線，可能受天候因素影響開航狀況。
航港局指出，春節期間總計台灣本島與離島間8條航線及金馬小三通4條航線，預計將開航1829航次，共可提供39萬6242人次運能。即日起至2月3日於每日下午2時於官網春節疏運專區公布當日及次日海運航班開停航情形，提醒民眾多加留意。
航港局說，如於春節期間遇天候不佳或其他不可抗力因素而影響船班開航，已要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布；另提醒民眾，春節連假期間南部東港-小琉球航線搭船人數眾多，儘量避開人潮擁擠時段，將適時協調業者機動加開船班。
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