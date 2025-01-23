春節海運疏運明啟動 東部、北部航線恐受天氣影響開航

年節大掃除可不只打掃房間，冰箱也要來個徹底整理！一名媳婦整理冰箱時，驚見婆婆竟把「這物」冰了起來，讓她當場傻眼，網友更紛紛分享自家奇葩經歷，有人家中連遙控器都被冰過三次，笑翻一片網友。冰箱究竟藏著多少不可思議的「寶物」？一起來看看那些讓人哭笑不得的故事吧！

2025-01-23 11:31