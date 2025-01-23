春節彩券加碼一張可對3次獎 專家揭提高中獎率包牌方案

大樂透春節加碼周五開跑，一連20天每天都開獎，一路玩到元宵節。今年跟往年最大的不同就是新增小紅包獎項，獎金10萬元有800組，獎金100萬元的大紅包則增加至480組，中獎機會更多。台彩總經理謝志宏透露，七連碰與八連碰的下注方法，投注金額不多，又可大大提高中獎率。

謝志宏在Podcast節目「白話財經」中表示，大樂透在今年春節加碼期間有3次對獎機會，包括原來的保證億元頭獎、春節大紅包，以及春節小紅包，億元頭獎玩法跟平常一樣。

跟平常不一樣的是春節大小紅包的玩法，台彩在每期大樂透會加開9個「春節大紅包」獎號，以及1個「春節小紅包」獎號，春節小紅包獎號相當於特別號的概念。只要對中任6個「春節大紅包」獎號就是對中「春節大紅包」獎項，每組獎金100萬元，總計送出480組；對中任5個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」獎號（特別號），即中10萬元的「春節小紅包」獎項，共計送出800組。

謝志宏說，「今年買大樂透的CP值很高」，增加大家中獎機會，讓大家過年時都能開開心心，買一次對三次獎。

謝志宏並且分享提高中獎率的買法，他說，七連碰、八連碰的包牌方式，中獎率確實相對提高，七連碰是350元，八連碰要花1400元，「我過年期間比較喜歡買八連碰，曾經花1400元買八連碰對中7200元，自從以後，對八連碰的玩法很偏愛。」

不過，大樂透加碼連續20天，每天花1400元包牌，其實需要一點財力，不妨可以找親朋好友集資，但記得留下集資記錄，出資金額、購買期數、彩券照片等，載明集資買彩券的內容，才能證明是集資，免得中大獎要分錢時，讓國庫也分得一份。

只在春節期間發行的2000萬超級紅包，雖然售價高，但因為獎金也很高，對消費者頗具吸引力，賣得很好。春節期間，經常看到投注站前很多人都在玩刮刮樂，有人挑刮刮樂彩券上的編號買，有人就愛買被別人剔除的那一張，覺得會撿到好運。謝志宏說，當下的感覺很重要，覺得自己當天手氣很好、心情很好時，就會是買彩券的最好時機。