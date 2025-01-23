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因應春節需求 漁業署加強漁貨調配增33％供應量
彰化埔心魚市場、嘉義魚市場為中南部魚貨重要批發市場，去年市場交易量分別為9017公噸、1萬213公噸，春節將至，國人水產品需求殷切，漁業署昨天與今天赴中南部視察，確保中南部春節前魚貨供應及全台各地魚市場，春節前交易情形順利且量足價穩。
漁業署長王茂城、立法委員謝衣鳳、彰化區漁會總幹事陳威谷等，昨（22日）赴彰化埔心魚市場視察節前魚貨供應狀況後，今天凌晨漁業署副署長陳建佑與嘉義市建設處長田長沛、嘉義魚市場公司總經理林弘奇，一同視察嘉義魚市場。
彰化埔心魚市場、嘉義魚市場在113年的市場交易量分別為9017公噸、1萬213公噸，為中南部魚貨重要批發市場，拍賣交易種類多元，隨後再到台中梧棲漁港與台中區漁會總幹事趙朝森視察梧棲直銷中心，了解魚貨供應情況；今凌晨再由陳建佑前往視察嘉義魚市場。
王茂城指出，節前5日將達水產品交易量最高峰，漁業署已協調各地方政府及消費地批發魚市場，加強魚貨調配，除增加33%魚貨供應量，也與鄰近市場間橫向聯繫、加強交易設施維護、提早與延長交易時間等工作，確保魚市場水產品庫存量充足及供應消費所需。
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