易飛旅遊「春節不打烊」 超值行程「金蛇旺」

今年春節適逢9天連休，為滿足消費者春節期間的商品選購與服務需求，易飛網（2734）特別推出「春節不打烊」活動，讓消費者與家人共度佳節的同時，也能輕鬆選購心儀的旅遊商品，並享受多重優惠，共度愉快新春假期。

易飛旅遊表示，春節連假期間易飛旅遊官網可正常下單訂購，【輸入折扣碼享超值優惠】

1/23至2/2，於易飛旅遊官網結帳輸入折扣碼【2025CNY】，即可享以下專屬優惠，日/韓/東南亞團體商品，每人現折888元，會員再折300元，歐洲、中東亞非商品：每人現折1,888元，可併用早鳥折扣，機加酒自由行：日、韓、東南亞第2人折1,500元；香港、澳門第2人折1,000元，華信假期：第2人折500元，加碼贈送機車24小時使用，國際機票/廉航機票，會員購票領188元紅包。國/內外訂房，5折起，輸入折扣碼再享3%回饋。