高鐵春節增自由座 爆量啟動台鐵、國道客運聯合疏運

台灣高鐵春節疏運今起展開，總計12天加開380班次列車、提供2258班次列車的旅運服務，截至今天上午8時，共有132萬9千人次完成訂票。為加強服務自由座的旅客，高鐵春節疏運期間規劃47班次行駛南港—台中、停靠沿途各站區間列車，均配置8節自由座車廂。

高鐵公司表示，農曆春節為國人最重視的傳統節日，高鐵除投入最大運能，今年更在交通部協助下，首度於台中站成立前進指揮所，針對自由座人潮進行即時監控，並與台鐵以及國道客運保持橫向聯繫，當人潮過多時，將啟動「聯合疏運」機制，適度將高鐵台中站的旅客，移轉搭乘台鐵或國道客運的加班車。

高鐵公司表示，為加強服務自由座的旅客，春節疏運期間規劃47班次行駛南港—台中、停靠沿途各站區間列車，均配置8節自由座車廂，期以更大運能服務往返台中以北區間旅運需求。建議旅客多加利用「T-EX行動購票」App，購買當日自該站出發的自由座車票。

高鐵公司也說，針對預計搭乘自由座的旅客，建議前往車站前，即先查詢高鐵企業網站首頁最新消息的「車站人潮資訊」燈號，預估等候時間，高鐵公司將即時、持續依照各站等候自由座人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段。

此外，高鐵公司提醒，新春期間飲宴聚會較多，若發現旅客於車站或列車上有影響其他旅客之言行，已不適合繼續旅行者，將依《旅客運送契約》拒絕運送。