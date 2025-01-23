不想大過年被討厭就別問 上班族最怕被問「十大問題」

如果今年過年與家人、親戚聚會，最怕被他們問到什麼問題呢？根據yes123求職網最新調查顯示，在可複選情況下，位居前五大「難題」包括：「現在薪水多少啊？夠用嗎？」(43.3%)、「在做什麼工作？哪裡上班啊？」(42.4%)、「年終獎金幾個月啊？」(41.3%)，以及「有沒有正在交往的對象啊？」(37.8%)、「打算什麼時候結婚？」(36.7%)。

其餘也令人「害怕」又「尷尬」的提問，還有以下這些：「買房子了沒？買車了沒？」(35.8%)、「要不要幫妳(你)介紹男(女)朋友？」(31.2%)、「打算什麼時候生小孩？」(30%)，以及「工作(公司)穩不穩定？老闆(主管)人好不好？」(28.7%)、「工作太忙，變胖(瘦)了啊？」(26.7%)。

此外，每逢春節連假期間，最令上班族煩惱的事情，在可複選情況下，前五名分別是：「發紅包的對象與金額多寡」(40.6%)、「景點與餐廳總是人擠人」(39.6%)、「和親戚的人際互動」(38.7%)，以及「到處塞車與找停車位的問題」(37.4%)、「連假開銷超出預算」(36.5%)。

至於六到十名，又分別為：「體重變胖」(28.8%)、「作息不正常，難收心」(27.7%)、「返鄉、返家的通勤時間」(23.5%)，以及「生病、受傷、吃壞肚子」(22.6%)、「拜拜的習俗太多、不清楚規矩」(21.5%)。

解讀前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌指出，隨著景氣復甦，缺工潮帶動加薪潮，使得上班族發紅包、送禮的預算與比例，呈現微幅增加狀況；但也不忘提醒勞工朋友，過年期間包紅包或是買禮品，凡事「量力而為」即可。

還有如果在過去的一年，職場並不順利，工作不太穩定，遇到親朋好友過年聚會，大家不免閒話家常，也要提醒父母親與長輩們，千萬不要給子女、晚輩們太多的壓力。

對於未來職涯或婚姻規劃，盡量「以鼓勵代替責備」，或者「以建議代替命令」。畢竟在這一年一度難得的團圓時刻，比起在意加薪幅度、年終獎金多寡，其實親情與友情，更是顯得無價。

上述「蛇年春節上工與發紅包送禮調查」，是由yes123求職網於2025年1月3日到1月17日，採網路問卷進行抽樣。調查目前有工作的會員(已畢或役畢、免役)，有效問卷共1,277份，信心水準為95%，誤差值為正負2.74%。至於企業部分，有效問卷共1,033份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。