過年會發紅包嗎？91.2%上班族會發、總預算平均11,901元

每年農曆春節比較大筆的支出，就屬於「發紅包」這件事情。根據yes123求職網的調查發現，高達九成一的上班族指出，「蛇年過年」計畫發紅包，比例略高於龍年的90.1%；同時「壓歲錢」的總預算，平均落在11,901元，也略多於去年的11,292元。

同時再與龍年相比，其中又有49.4%表示，蛇年預算呈現「一樣」的狀況；仍有30.9%表示，比起去年是「變多」；但是也有19.7%的人表示，預算比起去年是「變少」。

只是為何包紅包的預算會減少，在可複選情況下，主要原因依序有：「生活開銷變大，排擠到預算」(85.2%)、「公司沒加薪」(70.4%)、「擔心年終獎金、分紅減少」(43%)；其他原因還有：「擔心被公司裁員」(20.4%)、「擔心被公司減薪、放無薪假」(12.2%)。

那麼蛇年發紅包的對象，預計又會有哪些人呢？在可複選情況下，本次調查顯示：有高達七成八的上班族透露，會發給「父母與其他長輩」；另外還會發給「自己的小孩、晚輩親戚」(44.6%)，或者是「同輩親戚」(23.3%)，以及「配偶或情人」(12.1%)、「朋友或同事的小孩」(11.1%)。

除此之外，過年有計畫「送禮」的上班族，則占了六成六，但比例高於去年的64%；而且平均預算則為5,299元，也多於去年的4,977元。

因此再和龍年相比，則有46.4%表示，預算呈現「持平」狀況；有27.8%表示，比去年「多」；但仍有25.8%表示，送禮預算比去年「少」。

至於主要的送禮對象，在可複選情況下，依序分別是：「親戚」(54.6%)、「父母」(52.9%)、「一般朋友(非公務關係)」(32.3%)，以及「公司同事」(18.8%)、「公司上司」(17.4%)、「公司客戶、合作廠商」(10.5%)。

還有「過年送禮的內容」，在可複選情況下，前五名主要為：「糕餅類禮盒」(39.1%)、「零食類禮盒」(37.4%)、「水果禮盒」(35.3%)，以及「養生補品類禮盒」(28.9%)、「茶葉禮盒」(19.9%)。

其他禮品又分別有：「肉品禮盒」(18.2%)、「咖啡禮盒」(16.6%)、「鮑魚、燕窩、魚翅等乾貨禮盒」(14.9%)，以及「百貨、超商禮券」(12.8%)、「酒類禮盒」(11.8%)。

上述「蛇年春節上工與發紅包送禮調查」，是由yes123求職網於2025年1月3日到1月17日，採網路問卷進行抽樣。調查目前有工作的會員(已畢或役畢、免役)，有效問卷共1,277份，信心水準為95%，誤差值為正負2.74%。至於企業部分，有效問卷共1,033份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。