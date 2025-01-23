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銀行排爆換新鈔「沒意義」？行員指1原因：還是髒臭錢在流通

聯合新聞網／ 綜合報導
春節將至，各大銀行開放換新鈔。示意圖。聯合報系資料照
春節將至，各大銀行開放換新鈔。示意圖。聯合報系資料照

下週就是農曆新年了，這週各大銀行都開放換新鈔，不少上班族都趁著午休空檔去排隊，不過也有人疑問到底新舊鈔差在哪？

有網友在PTT發文表示，中午吃完飯後出公司晃晃，發現附近台銀排隊超長，猜測是要換鈔的人潮，忍不住疑惑「用新鈔舊鈔差別很多嗎？」

對此有些人覺得其實沒差，「沒差，其實收到的人沒這麼在意吧」、「不是都用行動支付發錢嗎？」；有些人則指出新鈔優點，「新鈔香香的」、「爽啊，拿到新鈔心情就是爽」、「衛生乾淨」。

不過也有網友分享行員內幕，指出特地換新鈔其實沒意義，因為「過年後絕大多數新鈔又都存回來了」，所以市面上流通的大都還是那些髒髒臭臭舊舊的錢，除非之後有回流到銀行才會被汰換掉。

春節 蛇年 農曆過年

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