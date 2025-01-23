銀行排爆換新鈔「沒意義」？行員指1原因：還是髒臭錢在流通
下週就是農曆新年了，這週各大銀行都開放換新鈔，不少上班族都趁著午休空檔去排隊，不過也有人疑問到底新舊鈔差在哪？
有網友在PTT發文表示，中午吃完飯後出公司晃晃，發現附近台銀排隊超長，猜測是要換鈔的人潮，忍不住疑惑「用新鈔舊鈔差別很多嗎？」
對此有些人覺得其實沒差，「沒差，其實收到的人沒這麼在意吧」、「不是都用行動支付發錢嗎？」；有些人則指出新鈔優點，「新鈔香香的」、「爽啊，拿到新鈔心情就是爽」、「衛生乾淨」。
不過也有網友分享行員內幕，指出特地換新鈔其實沒意義，因為「過年後絕大多數新鈔又都存回來了」，所以市面上流通的大都還是那些髒髒臭臭舊舊的錢，除非之後有回流到銀行才會被汰換掉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言