銀行排爆換新鈔「沒意義」？行員指1原因：還是髒臭錢在流通

下週就是農曆新年了，這週各大銀行都開放換新鈔，不少上班族都趁著午休空檔去排隊，不過也有人疑問到底新舊鈔差在哪？

有網友在PTT發文表示，中午吃完飯後出公司晃晃，發現附近台銀排隊超長，猜測是要換鈔的人潮，忍不住疑惑「用新鈔舊鈔差別很多嗎？」

對此有些人覺得其實沒差，「沒差，其實收到的人沒這麼在意吧」、「不是都用行動支付發錢嗎？」；有些人則指出新鈔優點，「新鈔香香的」、「爽啊，拿到新鈔心情就是爽」、「衛生乾淨」。

不過也有網友分享行員內幕，指出特地換新鈔其實沒意義，因為「過年後絕大多數新鈔又都存回來了」，所以市面上流通的大都還是那些髒髒臭臭舊舊的錢，除非之後有回流到銀行才會被汰換掉。