過年走春去！12生肖迎財蛇「這些時辰」出門會發大財
清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享影片「12生肖過年初一到初五何時出門會發大財」，希望大家在過年這些時辰出去走走都發大財。
屬鼠：鼠屬夜行動物，晚上8點到10點最好。
屬牛：牛日出而作日落而息，早上8點到10點最旺。
屬虎：虎屬陽氣重，早上10點到中午11點最佳。
屬兔：兔屬夜間活動，傍晚時分最好，
屬龍：龍屬天，正中午出去最好。
屬蛇：蛇屬陰，晚上7點後出去最佳。
屬馬：馬中午精力最強，中午11點到下午1點最好。
屬羊：羊白天精力旺盛，早上9點到中午11點最旺。
屬猴：猴傍晚活動力十足，下午4點到晚上7點最好。
屬雞：清晨雞鳴，早上8點到早上10點最好。
屬狗：狗屬清晨力氣最強，早上8點到早上10點最旺。
屬豬：豬早睡晚起，下午1點到3點最佳。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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