大吉大利！茂谷柑年節最應景 達人教挑選秘訣：多汁不乾水

許多柑橘類的水果產季約在每年1月下旬至2月下旬，常可在農曆過年前買到，也因代表「大吉大利」成為年節的應景水果。對此，一名網友分享如何分辨多汁的茂谷柑，引發網路熱議。

一位自介顯示為苗栗卓蘭茂谷柑農二代的網友在Threads上貼出影片，分享該怎麼挑選才能避免吃到「乾水的茂谷柑」，並開玩笑表示這樣透露挑選的訣竅「會不會被水果行黑單啊？」。原PO提到，由於茂谷柑表皮相當薄，容易因日曬變異，他拿出四顆外型各異的茂谷柑，先切開一顆外皮光滑形狀呈橢圓狀的，剖面是橘色的果肉，看起來相當多汁。

原PO指出若是外皮呈現顆粒狀、摸起來有較厚的組織，通常會有部分果肉偏乾的情況；除此之外，顏色偏黃或是形狀沒有飽滿，也容易吃到乾水的果肉。不過他也強調，不同品種的柑橘不能一概而論，像是砂糖橘、柳丁就不能這樣分辨。

貼文一出網友紛紛留言「謝謝你，茂谷柑超人」、「學到了，知道要怎麼挑了，謝謝分享！」、「好實用的教學」、「常買水果的婆婆媽媽都知道，應該不至於被水果行黑單」。不過也有人表示「之前在教人家怎麼挑草莓，就被截圖說這樣他們要怎麼賣給消費者，要我們為整個草莓產業的價格負責，所以擋人財路的事小心點，很容易出事」。