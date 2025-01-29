除夕團圓飯 小型聯合國

農曆過年是華人的重要節日，除舊佈新，小年夜當天貼春聯及年畫，迎春納福，祈求新年吉祥如意。除夕要吃團圓飯、發壓歲錢、女兒初二回娘家…，有種種傳統的過年習俗。雖然年味淡了，但在鄉下仍保留許多傳統習俗，可感受到過年的喜氣氛圍。

過新年，媳婦最忙了，要準備祭拜祖先的應景食品，貼春聯，迎春納福，增加歡樂氣氛，炊粿蒸糕更是重頭戲，雖然大費周章，但是掀開蒸籠時，一股香甜味伴隨蒸氣而出的幸福感，是現代家庭無法體會的。

我回鄉下過年超過40次，外子兄弟姊妹眾多，分住全省各地，初二女兒回娘家席開4桌，熱鬧情況可想而知。從年夜飯到初二都是婆婆掌廚，我當助手洗菜、洗碗，幫點小忙。第三代很多在國外出生，有美、日、菲、墨、緬等，頓時成了聯合國，小孩子語言不通，玩在一起卻沒有隔閡，偶爾雞同鴨講鬧出不少笑話。

我們是多元的大家族，家人圍爐吃團圓飯，彼此閒話家常，充滿親情溫暖。團圓飯後發壓歲錢，是小孩最期待的事，我也一定奉上大紅包讓婆婆樂呵呵。

一元復始，萬象更新，祈願新的一年，大家平安健康，幸福如常。