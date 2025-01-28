猴、牛、兔3生肖 今年財運旺
火蛇年且雙立春，外遇、緋聞、爛桃花等煽色腥事件恐不斷，許多人運勢不佳，連連破財，命理老師譚秀珠、張傳揚提醒，進入蛇年，屬鼠民眾最怕遭蛇咬，容易破財。不過，屬狗者擁有好桃花，貴人相助，可得把握在蛇年談場戀愛，應可修成正果。
1.財運最好前3名生肖：
屬猴者：適逢龍德、天德星高照，財運旺，好運到。
屬牛者：吉星高照，正財、偏財均有不錯斬獲。多做善事，財運更旺。
屬兔者：貴人相助，財運亨通，不能死守兔子窩，愈動愈旺，累積人脈，才會遇到更多貴人。
2.財運不好前3名生肖：
屬鼠者：老鼠最怕蛇，火蛇年更應謹慎，否則易破財。今年不要參加喪禮，少去醫院，否則可能大破財。
屬豬者：因沖太歲，恐有小人做妖、扯後腿，保守為宜，不建議購屋及重大投資。
屬馬者：因病符入命關，必須多注意身體，今年少至醫院探病，不做重大投資，才能少賠。
3.最佳桃花前3名生肖：
屬狗者：今年都遇到好桃花，擁有好人緣，有貴人相助，建議好好談場戀愛，有望脫單。
屬龍者：吉星入命關，龍男充滿自信、魅力，龍女自帶光芒，喜迎好事。
屬馬者：馬男有好桃花，順風順水，正能量隨身。馬女應提高警覺，避開爛桃花。
4.爛桃花前3名生肖：
屬牛者：工作表現不錯，但諸多爛桃花纏身，小心遭桃花劫。
屬龍者：追求者多，龍女務必睜大眼睛，身沾桃花煞，容易遇到劈腿男、花心男，影響正緣。
屬羊者：交友謹慎，只要沾上桃花，會衰事連連，形象受損。
5.事業運最旺3個生肖：
屬兔者：財星高照，升官機率大增，職場工作得心應手。
屬蛇者：正值太歲，仍有吉星相伴，只要努力有望升官加薪。
屬雞者：受三和吉星影響，貴人相輔，事業旺，做事順手。
6.事業運最差3個生肖：
屬豬者：沖太歲，有災有禍，易有口舌是非，甚至橫禍、官司纏身。
屬猴者：是非多，可能面臨官司，收到眾多罰單。建議多至警察局、派出所走動，例如借廁所或討水喝，藉此過運。
屬蛇者：受太歲影響，也可能遭受災厄。建議多吃新人喜糖喜餅，並將喜宴上小物、伴手禮帶在身上。另可多食用彌月蛋糕、雞腿油飯，多沾別人喜氣，藉此過運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言