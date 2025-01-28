過年解饞 5種零食健康又抗癌

過年一家大小慶團圓，聚在客廳吃零嘴聊天，但滿足口欲之際，肥肉、血糖、血壓、血膽固醇…好像也悄悄纏上身！究竟過年的零食怎麼吃較健康？推薦5種能抗氧化又抗癌的健康零食。

1.無調味堅果

零食首選為「原味」、「低溫烘焙」的堅果，富含單元不飽和脂肪酸、纖維質、鈣質、鎂等營養成分，能提升整體的健康。想補腦，可選擇核桃、胡桃、腰果；想改善攝護腺肥大、夜尿問題，可選擇南瓜籽、杏仁果、開心果；想要皮膚白皙，可選擇松子、杏仁等；想生髮，可選擇黑白芝麻。

2.黑巧克力

黑巧克力富含黃酮類、黃烷醇類、多酚類等成分，抗氧化力強，有助降低膽固醇及血糖。最好是吃純巧克力，否則額外添加的糖或油，會成為健康的隱憂。對咖啡因較敏感的人、國中以下的小朋友，不要食用過多的巧克力，以免影響發育。

3.自製果凍

想吃有嚼勁的零食，不妨自己動手做果凍。市售果乾常添加人工色素及人工香料，吃進肚容易造成內分泌失調，甚至會影響成長發育孩子的認知及注意力。自製果凍很簡單，只要將水果用果汁機打成想要的濃稠度，加入已融化的寒天，放置冰箱凝固即可享用。若嫌麻煩，也可以買無調味的果乾，像柿餅就是不錯的選擇。

4.無調味海苔

海苔營養素豐富，含耐高溫的維生素C，大量的纖維質，還有鈣、鎂、碘等營養素，當零食吃是健康的選擇，但要挑無調味少鹽的海苔較健康，有甲狀腺問題的人要謹慎食用。

5.全麥餅乾

過年吃餅乾，可選擇全麥麵粉製成的低調味餅乾，全麥麵粉含較多纖維質，能平衡麵粉帶給身體的醣質。但全麥餅乾成分是麵粉、糖跟油，多吃仍有血糖不穩、發胖風險，僅能少量吃、慢慢吃，以免過量食用。

6.自製飲料綠拿鐵

過年難免想喝飲料，推薦自製綠拿鐵，年節聚餐多大魚大肉，可補充一杯膳食纖維、抗氧化高的綠拿鐵，幫助身體代謝，例如菠菜或芥藍菜，適合跟黃豆、香蕉、核桃攪打成一杯幫助代謝的飲品。也可泡無糖綠茶，富含兒茶素，可降低體脂肪及血糖，不管是用餐喝還是餐後喝，都能抑制脂肪吸收，加速代謝身體的葡萄糖。