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除夕團圓飯 吃巧不吃胖

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
除夕夜家家戶戶吃團圓飯，常見菜色有長年菜、魚肉、雞肉、火鍋等，烹調宜低油、低鹽。圖／123RF
除夕夜家家戶戶吃團圓飯，常見菜色有長年菜、魚肉、雞肉、火鍋等，烹調宜低油、低鹽。圖／123RF

今天是除夕夜，家家戶戶會吃團圓飯，台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，年夜飯源自於除夕祭祖後，全家人一起團聚食用，每道菜色都具有迎接新的一年的意義，常見菜色如長年菜、魚肉、雞肉、火鍋等，但每年年節過後，往往會出現慢性病患者就醫潮，呼籲國人吃團圓飯也得注意健康。

每家每戶的年菜菜色不盡相同，基本上會有「年年有餘」的魚肉、「長命百歲」的長年菜、「步步高升」的年糕、意味著「全家福」的雞肉、好彩頭的「蘿蔔」或「蘿蔔糕」、「福壽全」佛跳牆，以及象徵「團圓」的火鍋。

台灣健康飲食推廣多年，過年的菜色也趨向低油、低鹽，但料理方式仍有再精進之處，如長年菜的烹調方式，很多家庭還是會用高湯熬煮一大鍋的芥菜，維持過年期間從頭吃到尾的習俗。蘇秀悅指出，芥菜易吸油，千萬不要煮一大鍋重複加熱吃，否則易攝取過量的油脂，建議可以準備好高湯或雞湯，每次要吃的時候，就當次煮來吃。

避食油滋滋的菜

「若有火鍋，不建議喝湯、吃煮太久的菜。」蘇秀悅說，火鍋通常會有菜有肉，湯底不一定是清湯，肉片加入火鍋後，湯底的油脂會累積增加，在鍋底不斷煮的菜會吸附油脂，變成「油滋滋的菜」，看似吃得健康，不知不覺就會吃下過多的熱量。要避免吃到過多油脂的菜，可趁火鍋大滾時將菜放下去，不要煮太久，菜葉軟掉就馬上撈起食用。痛風患者則別喝火鍋湯底，喝一小碗普林攝取就過量，增加痛風發作就醫的機率。

進食順序菜肉飯

蘇秀悅表示，過年期間，平時沒有飲食控制者，面對大魚大肉的年菜，很容易不小心吃太多。為避免飲食失控，建議改變吃年菜的進食方式，先吃菜、再吃肉，最後才吃飯。

年菜最常見的長年菜，吃菜時別喝湯底，先盛一碗七到八分滿的菜，吃完後再吃蛋白質。建議攝取蛋白質方式，是先吃低脂的肉如魚肉，如果是煎或炸的魚，要記得把皮拿掉再吃，後續才吃脂肪含量較高的雞肉，最後再吃脂肪量最高的牛肉、豬肉，此時大約已有五分飽，再來吃飯，通常就是吃七分飽的量。

但吃完年夜飯後，很多家庭為了守歲，會邊看電視邊聊天，搭配吃零嘴，蘇秀悅說，避免過量飲食，可從採買控制，堅果買小包裝，糖果換成果乾，如果喜歡吃花生，建議買「有殼花生」，讓親友吃零嘴時，速度減慢，也比較容易飽，就不會吃得過量。

天天都要量體重

如果不希望過年之後，陷入減肥輪迴，蘇秀悅建議，過年期間「每天量體重」，如果每晚量體重發現增加0.2到0.5公斤，隔天就得降低進食量，如果知道隔天晚餐會吃比較多，中午就吃少一點，且隔天的體重得恢復到原樣，不能讓體重每天都增加0.2到0.5公斤，否則年節過後，體重就會回不去。

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