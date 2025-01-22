新北汐止文化櫻花季...年節走春好去處 主題活動24日晚間登場
新北市汐止文化櫻花季持續開辦到2月16日，汐止區公所與文化里辦公處24日晚間將聯合舉辦「新春賞櫻暨推廣動健康」活動，邀請民眾前往參加這場粉紅浪漫派對。
汐止康誥坑溪畔步道兩旁種植約200株台灣山櫻，在汐止區公所與文化里辦公處細心維護下，春天綻放成一片迷人粉紅花海，成為市區附近的浪漫賞櫻勝地。
汐止區公所等單位每年籌辦櫻花季，今年主題活動「新春賞櫻暨推廣動健康」，24日晚間7時將在鄰近康誥坑溪櫻花步道，文化里籃球場熱鬧開幕。
這場活動安排崇義高中棒球隊，帶來熱血活力「崇義讓世界看見」節目揭開序幕，隨後是在地社團登台表演，呈現多元的音樂與舞蹈，包括充滿動感的《阿帕次》，優雅的《蘇幕遮》新古典舞，以及異國風情的《凱旋之歌》、《惡魔之名》，歡迎民眾到場欣賞。
汐止區長林慶豐表示，公所致力打造「文化櫻花季」在地特色品牌，近年透過與汐止區農會、遠雄廣場、汐止福泰大飯店（前身為富士大飯店）、汐止下寮福興宮等在地企業與團體合作，舉辦攝影比賽、農夫市集、食農教育及舞台晚會系列活動，展現汐止在地文化與特色，推廣在地農產品與美食，帶動地方經濟發展。
區公所今年在櫻花步道設計一處日式屋舍窗景裝置，結合中式剪紙藝術，細膩的線條勾勒出「汐止文化櫻花季」字樣，營造濃厚文化氛圍。窗景巧妙框住盛開的櫻花樹，讓民眾可透過窗框拍照打卡，彷彿置身於詩意盎然的日式庭院，讓遊客感受汐止獨特的魅力與櫻花的自然之美。
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