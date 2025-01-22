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誰說年菜多油重鹹？抗癌教授14道無框架舒食料理 食譜全公開

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
無水紅燒肉。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
無水紅燒肉。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供

春節將至，建同文教基金會營運長、台北醫學大學名譽教授韓柏檉分享14道充滿節慶氛圍的「無框架舒食料理」，並一一說明包含前菜、湯品、主菜、主食、點心、甜品的製作方法。

韓柏檉說，無框架蔬食料理的本意，就是不拘泥於固定的材料與比例，也不需要繁瑣步驟，就能把食材煮成具創意且好吃的料理；並非想強調某種菜色所具備的營養，希望以較少的調味料，一改外食高油鹽糖和年菜的大魚大肉，吃進更多原型、天然食物，將健康的觀念落實在日常生活中，讓全家在歡樂的年節氣氛中品味輕鬆自在的美味。

一、前菜&湯

●莓果綜合沙拉

•食材：多種類生菜、紅黃椒適量、白洋蔥一顆、藍莓適量、綜合冷凍莓果適量、鳳梨、奇異果、小番茄、檸檬、百香果適量、綜合堅果、各式油品適量、巴薩米克醋適量。

•步驟：

1.將各式生菜、蔬果洗淨並切成適當大小。

2.將生菜、各式蔬果、莓果、堅果放入盆中攪拌。

3.淋上檸檬汁、百香果汁。

4.淋上百搭醬、醋（也可用益生菌生成液代替）。

5.攪拌後即可盛盤。

●拿鐵濃湯

•食材：熱牛奶、熱黑咖啡共1000cc、酪梨、熟南瓜、養生粉、辛香料、辣粉、肉桂粉。

•步驟：

1.加酪梨、熟南瓜、5包養生粉，調理機打成漿。

2.淋上辛香料、辣粉、肉桂粉。

法國風味吃法一：加黑松露油。

義大利風味吃法二：加pizza油。

●綜合彩虹蔬食

•食材：花椰菜一顆、蘑菇兩個、紅蘿蔔一根、玉米一根、南瓜半顆、九層塔些許、薑片適量、蒜片適量、冷壓胡麻油適量（或橄欖油、胡麻籽油）、醬油適量。

•步驟：

1.將薑片、蒜片、油、醬油混合拌勻成調醬，備用。

2.在鍋內放入5分之1碗水，將食材洗淨後去皮切塊放入鍋中，以冷鍋中小火烹煮。

3.冒煙後打開鍋蓋，淋上鹽、調醬調味，攪拌後盛盤即可。

●雙椒油淋蘿蔔絲

•食材：白蘿蔔半根、雙椒油兩大匙、鹽適量、辣椒絲適量、香菜適量、冰水適量。

•步驟：

1.白蘿蔔洗淨，削皮切絲後和鹽混合拌勻，待出水後，以涼開水沖掉鹽分。

2.將白蘿蔔絲、辣椒絲、香菜汆燙一下後，用冰水冰鎮。

3.取出擺盤，食用前淋上雙椒油即可。

二、主菜

●無糖微辣高粱豬腳

•食材：豬腳一份、蔥末適量、薑末適量、蒜末適量、披薩辣油少許、陳皮少許、肉桂粉少許、紫蘇梅汁少許、高粱酒一小杯、醬油適量、水適量。

•步驟：

1.熱鍋，把蔥末、薑末、蒜末和披薩辣油拌炒一番。

2.豬腳和涼水一起下鍋，煮到沸騰之後再取出用涼水沖洗乾淨。

3.豬腳入鍋，繼續拌炒，加水和醬油，先大火再轉中小火。

4.加陳皮、肉桂粉、紫蘇梅汁，繼續用小火燉煮。

5.快要起鍋前加入高粱酒。

6.熄火，再燜30分鐘，即可完成。

美味小秘訣：除了紫蘇梅汁，也可使用糯米醋來調味。

●無水紅燒肉

•食材：紅柚、白柚、鳳梨、酪梨適量（依個人喜好）、豬後腿梅花肉適量、高粱酒適量（可加可不加）、老薑片適量、醬油適量。

•步驟 :

1.老薑數片平鋪在鍋底，將梅花肉切塊，梅花肉鋪在冷鍋內。

2.蓋上蓋子小火加熱，待冒出蒸氣，加入醬油或醬油膏再將豬肉翻面，繼續加熱。

3.豬肉熟透之後，持續翻拌並煮到醬汁收乾。

4.紅柚果肉平鋪盤內，將豬肉覆蓋在紅柚果肉或其他水果上，即可完成。

美味小秘訣：不建議冷凍後再退冰烹煮，溫體豬買來立刻烹調最為適當，尤其豬後腿肉更是軟嫩。

●香蔥辣豆腐

•食材：凍豆腐條兩塊、蔥兩條、海鹽一小匙、辣椒一根、橄欖油一小匙、醬油一小匙。

•步驟：

1.把從市場買回的豆腐放入冷凍庫一天，就成為自製的凍豆腐

2.蔥洗淨切丁和海鹽混勻；辣椒洗淨切丁，加入橄欖油、醬油拌勻

3.等步驟一的豆腐退冰，先用電鍋蒸熟（外鍋一杯水），再將步驟二的兩種佐料淋在豆腐上即可上桌。

美味小秘訣：特點是使用凍豆腐，板豆腐也可以。

●薑黃咖哩香辣雞

•食材：雞腿肉、紅蘿蔔、洋蔥、薑、蒜、紅椒、馬鈴薯或地瓜、葛粉、九層塔、辣椒、椰子油、高粱酒、辛香料包括薑黃、紅咖哩粉、岩鹽、肉桂粉、辣椒粉。

•步驟：

1.將雞腿肉直接放入冷鍋中，小火悶煮。

2.紅蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥、薑、蒜、辣椒、九層塔切塊切碎備用。

3.葛粉加水攪拌均勻。

4.雞肉起鍋備用，直接將食材加入鍋中翻炒。

5.攪拌均勻蓋鍋悶煮。

6.悶煮一陣子後加入雞肉、椰子油、葛粉水。

7.再悶煮一會加點酒、九層塔即可起鍋。

美味小秘訣：咖哩裡面通常會加入椰漿，但我們使用椰子油替代。勾芡使用葛粉，有助腸胃道健康。

三、主食

●紅豆或黃豆牛蒡飯

•食材：糙米一杯、黃豆或紅豆適量、牛蒡一根、香菜末、椰子油、醬油。

•步驟：

1.將糙米、黃豆或紅豆，分別各加一杯半的水，浸泡一個晚上。

2.牛蒡洗淨，切成片狀。

3.把牛蒡片、糙米、黃豆或紅豆，用電鍋蒸熟 （外鍋加一杯水），即可食用。

4.熟飯攪拌後也可以加入些許醬油、香菜末、椰子油或堅果，再攪拌風味更佳。

美味小秘訣：可以把黃豆換成紅豆或綠豆，別有一番風味。

●香蕉薑黃飯

•食材：薑黃粉一茶匙、白米4杯、胡麻油一茶匙、薑末少許、椰子油少許、香蕉一根、水適量，也可以加適量燻肉增添風味。

•步驟：

1.將白米洗淨，放入鍋中，再倒約四杯水（第四杯水請拿掉兩茶匙的水）。

2.將薑黃粉、胡麻油倒入米鍋，加入燻肉攪拌均勻。

3.放少許的薑末，略為攪拌。

4.將上述食材，放入電鍋烹煮至熟，就是薑黃飯。

5.在蛋糕模型上，塗抹薄薄一層椰子油。將薑黃飯放入模型中，輕壓定型，之後倒扣於盤中。將香蕉切片，擺飾在盤中。

●櫻桃鴨麵線

•食材：櫻桃鴨一隻、老薑片適量、海鹽適量、熟麵線數份、高粱酒少許

•步驟：

1.將櫻桃鴨切塊備用。

2.準備陶鍋，底部鋪上老薑片，再將櫻桃鴨塊堆疊上去。

3.撒上海鹽、高粱酒，用中小火燜煮20分鐘，再轉小火燜煮一小時。

4.可用熟麵線搭配熟透又香噴噴的櫻桃鴨，一起享用。

美味小秘訣：建議可採用當日現宰的宜蘭櫻桃鴨來做此料理。

四、甜點&甜品

●南瓜芋頭紅豆糕

•食材：南瓜適量、芋頭適量、糙米半杯、紅豆一杯、台糖二號砂糖四兩、水適量

•步驟：

1.糙米洗淨後加一杯半水，浸泡24小時；紅豆加一杯水，浸泡12小時。

2.將步驟一的糙米放入電鍋，外鍋加一杯水煮熟。

3.把泡好的紅豆連水放入電鍋，外鍋加一杯水煮熟。

4.南瓜削皮蒸熟後搗成泥，備用。

5.芋頭削皮、切絲後蒸熟，備用。

6.砂糖入鍋，用小火煮成糖漿，熄火後加入熟紅豆、糙米攪拌均勻備用。

7.準備大的圓形容器，最下面一層鋪上南瓜泥，中間再放入芋頭絲，最上面再蓋一層紅豆糙米。

8.稍稍冷卻後，倒扣在盤中，即可像蛋糕一樣切片食用。

美味小秘訣：可依個人喜好，食用前淋上百香果醬等各種果醬。

●邪惡酥皮年糕

•食材：冷凍酥皮數片、紅豆年糕或米糕適量、蛋黃液。

•步驟：

1.將年糕放在酥皮上，將酥皮對折，兩側封起來。

2.在酥皮表面用叉子戳洞。

3.在表皮刷上蛋黃液。

4.送入烤箱。

5.待酥皮膨脹，即可完成。

●玫瑰杏仁茶

•食材：中藥行購買的南杏與北杏，比例4比1、白米半杯、冰糖、黑糖或沙糖（適量備用）。

•步驟：

1.將南北杏與白米洗乾淨。

2.加水放入調理機打成漿，濃稠度可自己斟酌。

3.將漿水倒入鍋裡。

4.小火慢慢烹煮到沸騰。

5.加上糖調和適量的甜度之後，即可大功告成。

6.可撒上玫瑰花瓣裝飾。

無糖微辣高粱豬腳。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
無糖微辣高粱豬腳。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
邪惡酥皮年糕。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
邪惡酥皮年糕。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
南瓜芋頭紅豆糕。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
南瓜芋頭紅豆糕。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
玫瑰杏仁茶。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
玫瑰杏仁茶。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
拿鐵濃湯。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
拿鐵濃湯。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
雙椒油淋蘿蔔絲。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
雙椒油淋蘿蔔絲。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
櫻桃鴨麵線。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
櫻桃鴨麵線。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
香蕉薑黃飯。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
香蕉薑黃飯。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
莓果綜合沙拉。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
莓果綜合沙拉。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
香蔥辣豆腐。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
香蔥辣豆腐。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
薑黃咖哩香辣雞。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
薑黃咖哩香辣雞。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
綜合彩虹蔬食。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
綜合彩虹蔬食。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
紅豆或黃豆牛蒡飯。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供
紅豆或黃豆牛蒡飯。圖／台北醫學大學名譽教授韓柏檉提供

年菜 春節 蛇年 農曆過年 醫師 食譜

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