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春節返鄉出遊國道客運打折 往宜蘭地區享租車優惠

中央社／ 新北22日電

交通部公路局台北區監理所今天表示，春節連續假期期間，搭公路客運至宜蘭地區後，持票證於指定租賃業者租車，可享租車優惠。另協調市區公車加密班次，提升轉乘便利性。

台北區監理所今天發布新聞表示，因應春節連續假期返鄉及旅遊需求，已協調客運業者整備車輛與駕駛人，以提供充足疏運量能。

台北區監理所表示，春節連假實施國道客運票價及轉乘優惠措施。票價優惠自24日（星期五）0時起，至2月2日（星期日）24時止；有90條國道客運路線，提供平日優惠或6折優惠票價。

新聞稿表示，另有轉乘75條幸福巴士免費優惠，鼓勵民眾搭公共運輸返鄉、出遊或返回工作崗位。

另外，搭客運至宜蘭地區，持公路客運票證於指定租賃業者租車可享租車優惠。完成租車後，再持汽機車租車憑證正本、客運去程與回程票證，可於客運回程櫃台請領票價優惠（租汽車折票價新台幣200元、租機車折票價100元）。

監理所表示，東部地區，春節（1月25日至2月2日）期間出遊，購買宜蘭、花蓮、台東台灣好行套票，或於當地飯店或合法民宿住宿，即可享往返宜蘭地區之國道（或公路客運路線）4人同行1人免費（包含往返車資），返程再抵200元票價優惠（與租車優惠擇一使用）。

在客運資訊部分，監理所說，民眾出門前可利用「iBus公路客運」APP查詢相關乘車訊息。

國道客運 春節 蛇年 農曆過年

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