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桃機春節單日最高人次將逾14萬 航警安檢加派支援人力

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
農曆春節連續假期即將到來，桃園國際機場春節疏運期間，預估單日旅客量將逾14萬人次，為順利紓解人潮，航警局已事先安排內政部警政署保一總隊、役政署替代役男及輔助安檢員支援。記者黃仲明／攝影
農曆春節連續假期即將到來，桃園國際機場春節疏運期間，預估單日旅客量將逾14萬人次，為順利紓解人潮，航警局已事先安排內政部警政署保一總隊、役政署替代役男及輔助安檢員支援。記者黃仲明／攝影

農曆春節連續假期即將到來，桃園國際機場疏運高峰預計自1月25日（周六）起逐日遞增，出境尖峰日會在1月25日與26日，預估單日旅客量將逾14萬人次，為順利紓解人潮，春節疏運期間每日5時起，航警局出境安檢線將全線開放為旅客服務。

航空警察局安全檢查大隊第一隊隊長黃俊達表示，因應出國人潮，安檢大隊除加強運用內部警力支援出境安檢勤務外，也事先安排內政部警政署保一總隊、役政署替代役男及輔助安檢員支援，確保春節疏運期間兼顧航空保安與安檢效率。

黃俊達指出，為因應春節及寒假連續假期期間疏運需求，除保一總隊原支援40名警力外，自1月18日起再增加支援40名警力；並向役政司申請支援替代役男30名於1月22日上線協勤。此外，1月20日起，將有36名輔助安檢員上線，協助第一、二航廈安檢線之旅客前導、行李複查等非涉公權力工作。

航警局也提醒出境旅客，行動電源、打火機、電子煙請勿託運，隨身行李攜帶液體不得超過100毫升，安檢前請先倒掉淨空，並取出筆電、手機、脫外套、帽子及皮帶等裝備放入置物盒內受檢，以加速安檢作業。

農曆春節連續假期即將到來，桃園國際機場春節疏運期間，預估單日旅客量將逾14萬人次。記者黃仲明／攝影
農曆春節連續假期即將到來，桃園國際機場春節疏運期間，預估單日旅客量將逾14萬人次。記者黃仲明／攝影

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