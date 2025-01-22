春節生病上哪找醫師？ 各大醫院開診狀況一次看
春節將至，是闔家團圓的溫馨時刻，但若此時身體不適，也會擔心無法看診。聯合報整理北部各大醫院自從1月27日小年夜起至年假期間的開診情況，已掛號民眾請先詢問，避免白跑一趟。民眾若有相關問題，可查詢醫院官網公告或洽醫院總機。
◉台大醫院體系
1.台大醫院（包括總院、兒童醫院）
1／27（一）正常開診
1／28（二）到1/30（四）門診各項檢查、檢驗及領藥停止服務
1／31（三）總院、兒童醫院部份開診
2／1（四）總院未開診、兒童醫院正常開診，但兒童血液門診書寫作業停止服務
◉榮總體系
1.台北榮總總院
1／27（一）到1／31（五）門診休診（含大我門診）
1／29（三）到1／31（五）開設上、下午傳染病特別門診，上午兒童傳染病特別門診
2／1（六）上午開設半日春節特別門診，包括內科部、外科部、骨科部、皮膚部、婦產科、兒童醫學部、眼科部
2／3（一）恢復正常門診
2.台北榮總桃園分院
1／27（一）上、下午正常開診
3.台北榮總新竹分院
1／27（一）上午正常開診
1／31（五）上、下午正常開診
4.台北榮總蘇澳分院市區門診
1／27（一）、1／31（五）開設上午春節特別門診
5.台北榮總員山分院市區門診
1／25（六）上午正常開診
1／27（一）、1／31（五）、2／1（六）開設上午春節特別門診
◉三總體系
1.內湖及汀州院區
1／28（二）到1／31（五）門診休診
2.內湖院區急診室
1／29（三）到1／31（五）開設春節呼吸道傳染病特別門診
急診成人診開設時間
1／29（三）上、下午診、1／30（四）下午診，1／31（五）下午診
急診兒童診開設時間
1／30（四）上午診、1／31（五）上午診
註：採現場掛號，上午診：8點30分至12點，掛號時間至11點30分止、下午診：13點30分至17點，掛號時間至16點30分止
◉長庚體系
1.台北長庚醫院
1／29（三）上午內科部一般內科、兒童內科開設傳染病特別門診，下午兒童內科開設傳染病特別門診
1／30（四）上午內科部心臟內科、兒童內科開設傳染病特別門診，下午胸腔內科開設傳染病特別門診
1／31（五）上午內科部風濕科、兒童內科開設傳染病特別門診，下午兒童內科開設傳染病特別門診
2.林口長庚醫院
1／29（三）上午耳鼻喉科、兒童內科、眼科開設傳染病特別門診，下午胸腔內科開設傳染病特別門診
1／30（四）上午新陳代謝科、兒童內科、眼科開設傳染病特別門診，下午兒童內科開設傳染病特別門診
1／31（五）上午家醫科、兒童內科、眼科開設傳染病特別門診、下午感染科開設傳染病特別門診
3.基隆長庚醫院（含情人湖院區）
1／27（一）上午、下午、夜診皆正常開診
1／28（二）全面停診
1／29（三）到1／31（五）開設春節傳染病特別門診，上、下午各一診，限當日掛號
2／1（六）開設上午診
2／2（日）無門診
4.新北市立土城醫院
1／25（六）、1／27（一）、2／1（六）正常開診
1／29（三）到1／31（五）開設傳染病特別門診，兼看成人內科、兒科門診
◉馬偕體系
1. 馬偕紀念醫院（台北、淡水、兒醫）
1／27（一）照常開診
1／28（二）到1／30（四）門診休診
1／31（五）開設春節特別門診
2／1（六）起全面恢復正常門診
註：台北馬偕紀念醫院春節特別門診：上午中醫部、風濕內科、胸腔內科、婦產科、精神醫學部、家庭醫學部、整形外科、骨科部開診；下午中醫部、內分泌科、腎臟內科、婦產科、精神醫學部、家庭醫學科、一般外科開診
2.馬偕紀念醫院兒童醫院春節特別門診
春節期間上午、下午均開診
3.淡水馬偕紀念醫院
春節期間上午消化科系、家庭醫學科、小兒科、骨科、胸腔外科、婦產科、中醫部；下午心臟內科、家庭醫學科、大腸直腸外科、婦產科、中醫部開診
◉北醫附醫
1／28（二）到1／31（五）門診、健檢全日休診，急診、住院24小時照常服務
1／29（三）到1／31（五）加開傳染病特別門診
2／1門診正常服務
◉振興醫院
1／27（一）正常開診
1／28（二）到1／30（四）門診休診
1／28（二）到1／31（五）加開設春節傳染病特別門診
1／31（五）開設外科及心臟科各一綜合門診
2／1（六）內、外及心臟科各一診綜合門診
2／3（一）恢復正常開診
◉國泰醫院
1.國泰醫院總院
1／28（二）到2／1（六）門診停診，急診及住院照常
春節特別門診：1／29（三）、1／30（四）、1／31（五）、2／1（六）上午兒科、下午內科各一診
2.汐止院區
1／28（二）到2／1（六）門診停診，急診及住院照常
春節傳染病特別門診：1／29（三）、1／30（四）、1／31（五）、2／1（六）上午兒科、下午內科各一診
3.內湖院區
1／28（二）到2／1（六）門診停診
4.新竹院區
1／28（二）到2／1（六）門診停診，急診及住院照常
春節特別門診：1／28（二）、1／29（三）、1／30（四）、1／31（五）、2／1（六）上午兒科、下午內科各一診
◉台安醫院
1／28（二）到1／31（五）除了住院、急診及血液透析服務，停止所有門診及門診檢查服務
◉西園醫院
1／28（二）到1／31（五）門診停診、復健治療、抽血檢驗暫停服務；慢性處方箋、洗腎以及急診皆正常服務
2／1（六）恢復正常服務
永越健康管理中心
1／28（二）到2／2（日）健檢、自費門診、體適能暫停服務
2／3（一）恢復正常服務
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