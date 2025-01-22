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桃機春節旅運人潮日增 航警局增援安檢線人力

中央社／ 桃園機場22日電

航警局今天表示，桃園國際機場春節人潮預計從25日起遞增，預估單日旅客量逾14萬人次，除了內部警力支援安檢，也請警政署保一總隊、役政署替代役男及輔助安檢員支援。

航空警察局安全檢查大隊第一隊隊長黃俊達接受媒體聯訪表示，因應春節及寒假連續假期疏運需求，除保一總隊原本支援的40名警力外，18日起再增加支援40名警力；並向役政司申請支援替代役男30名，今天起上線協勤，以充實出境安檢人力提升安檢量能。

至於協助辦理輔助安檢員人力採購，黃俊達指出．目前第一階段的36人已於20日上線協助第一、第二航廈安檢線的旅客前導、行李複查等非涉公權力工作。

黃俊達說，航警局也提醒出境旅客，行動電源、打火機、電子煙勿託運，隨身行李攜帶的液體不得超過100毫升，並先取出筆電、手機、脫外套、帽子及皮帶等裝備放入置物盒內受檢，以加速安檢作業。

春節 桃機 蛇年 農曆過年

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