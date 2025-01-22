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春假連假何處去？ 參山管理處推荐多處迷人走春景點

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
參山處建議民眾新春期間可選擇全家大小一起到目前全台最夯的南庄老街走春吃美食、到「東村宿舍」享受咖啡下午茶及日式庭園拍照。圖／參山國家風景區管理處提供
參山處建議民眾新春期間可選擇全家大小一起到目前全台最夯的南庄老街走春吃美食、到「東村宿舍」享受咖啡下午茶及日式庭園拍照。圖／參山國家風景區管理處提供

交通部觀光署參山國家風景區管理處邀大家過年走春來參山旅遊，從竹竹苗的老街、古道，梨山谷關泡湯賞勝景，還有八卦山的自行車騎遊、松柏嶺品茗等，都是今年春節連假走春的好去處。

參山處指出，今年農曆春節1月29日至2月2日大年初一至初五，將在獅山、南庄、梨山、谷關、八卦山脈生態、松柏嶺等6個遊客中心推出趣味手作DIY體驗，每天發送出限量50份錢幣賀卡，祝大家蛇年財運亨通，送完為止。

參山處表示，參山轄區6個遊客中心全年無休，1月29日（初一）到2月2日（初五）過年期間，天天都辦教學DIY活動，還有樂團及歌舞表演，加上台中霧峰區去年11月納入參山處轄區，讓參山的觀光景點更加豐富多元。民眾過年走春不妨到霧峰林家園區走一趟，感受不一樣的歷史文化之旅。另外，如立法院民主議政園區、台中市第一個文化景觀光復新村、921地震園區（除夕及初一休館）等地，加上在地美食，絕對是今年春節必訪之處。

新春期間，民眾可以選擇全家大小一起到目前全台最夯的南庄老街走春吃美食、到「東村宿舍」享受咖啡下午茶及日式庭園拍照等；獅山遊客中心鄰近的藤坪步道、水濂洞步道、十二寮步道等地吸取芬多精；再順道到獅山及南庄遊客中心走走，期間推出薯榔刷染、手機吊飾平安鑰匙圈等DIY課程。

詳情可上「參山國家風景區管理處」粉專https://zh-tw.facebook.com/trimnt/

參山處今年農曆春節1月29日至2月2日大年初一至初五，將在獅山、南庄、梨山、谷關、八卦山脈生態、松柏嶺等6個遊客中心推出趣味手作DIY體驗，每天發送出限量50份錢幣賀卡，祝大家蛇年財運亨通，送完為止。圖／參山國家風景區管理處提供
參山處今年農曆春節1月29日至2月2日大年初一至初五，將在獅山、南庄、梨山、谷關、八卦山脈生態、松柏嶺等6個遊客中心推出趣味手作DIY體驗，每天發送出限量50份錢幣賀卡，祝大家蛇年財運亨通，送完為止。圖／參山國家風景區管理處提供
參山處今年農曆春節1月29日至2月2日大年初一至初五，將在獅山、南庄、梨山、谷關、八卦山脈生態、松柏嶺等6個遊客中心推出趣味手作DIY體驗，每天發送出限量50份錢幣賀卡，祝大家蛇年財運亨通，送完為止。圖／參山國家風景區管理處提供
參山處今年農曆春節1月29日至2月2日大年初一至初五，將在獅山、南庄、梨山、谷關、八卦山脈生態、松柏嶺等6個遊客中心推出趣味手作DIY體驗，每天發送出限量50份錢幣賀卡，祝大家蛇年財運亨通，送完為止。圖／參山國家風景區管理處提供
新春期間，獅山及南庄遊客中心推出的手機吊飾平安鑰匙圈DIY課程。圖／參山國家風景區管理處提供
新春期間，獅山及南庄遊客中心推出的手機吊飾平安鑰匙圈DIY課程。圖／參山國家風景區管理處提供
春節假期，獅山及南庄遊客中心推出薯榔刷染DIY。圖／參山國家風景區管理處提供
春節假期，獅山及南庄遊客中心推出薯榔刷染DIY。圖／參山國家風景區管理處提供
參山處建議民眾，春節假期可選擇全家大小一起到目前全台最夯的南庄老街走春吃美食、到「東村宿舍」享受咖啡下午茶及日式庭園拍照等。圖／參山國家風景區管理處提供
參山處建議民眾，春節假期可選擇全家大小一起到目前全台最夯的南庄老街走春吃美食、到「東村宿舍」享受咖啡下午茶及日式庭園拍照等。圖／參山國家風景區管理處提供

春節 蛇年 農曆過年

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