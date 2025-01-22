春假連假何處去？ 參山管理處推荐多處迷人走春景點

交通部觀光署參山國家風景區管理處邀大家過年走春來參山旅遊，從竹竹苗的老街、古道，梨山谷關泡湯賞勝景，還有八卦山的自行車騎遊、松柏嶺品茗等，都是今年春節連假走春的好去處。

參山處指出，今年農曆春節1月29日至2月2日大年初一至初五，將在獅山、南庄、梨山、谷關、八卦山脈生態、松柏嶺等6個遊客中心推出趣味手作DIY體驗，每天發送出限量50份錢幣賀卡，祝大家蛇年財運亨通，送完為止。

參山處表示，參山轄區6個遊客中心全年無休，1月29日（初一）到2月2日（初五）過年期間，天天都辦教學DIY活動，還有樂團及歌舞表演，加上台中霧峰區去年11月納入參山處轄區，讓參山的觀光景點更加豐富多元。民眾過年走春不妨到霧峰林家園區走一趟，感受不一樣的歷史文化之旅。另外，如立法院民主議政園區、台中市第一個文化景觀光復新村、921地震園區（除夕及初一休館）等地，加上在地美食，絕對是今年春節必訪之處。

新春期間，民眾可以選擇全家大小一起到目前全台最夯的南庄老街走春吃美食、到「東村宿舍」享受咖啡下午茶及日式庭園拍照等；獅山遊客中心鄰近的藤坪步道、水濂洞步道、十二寮步道等地吸取芬多精；再順道到獅山及南庄遊客中心走走，期間推出薯榔刷染、手機吊飾平安鑰匙圈等DIY課程。