春節刮刮樂攻略出爐！達人分析各面額最佳選擇 想品嘗「中獎滋味」選這款

過年期間玩刮刮樂，買哪一張比較容易中大獎呢？有人就統計「36款蛇年刮刮樂」，並將刮刮樂期望值算出，分別選出每個價位的最佳選擇。

財經粉專「股海筋肉人」分享蛇年新年期間的36檔刮刮樂攻略，他分析出各面額的最佳選擇，分別是2000元的「2,000萬超級紅包」、1000元的「1,000萬大富翁」、500元的「財神發紅包」、300元的「鈔票一把抓」、200元的「恭喜發財」、100元的「旺旺來」。

蛇年新年期間的36檔刮刮樂攻略。圖擷取自股海筋肉人臉書粉專

不過他也提醒，售價1,000元的「1,000萬大富翁」雖然在所有刮刮樂中勝出，但因為它早在8/20就上市，即將在2/20下架，所以在銷售通路不見得還買得到。

另外，有出中獎率100%的「金蛇獎」，售價500元但100元小獎數量超過發行數一半，所以你如果只是想體驗中獎的感覺，而不在乎損益，這款就挺適合。